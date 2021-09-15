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陳菊：身心障礙者權利公約 將設獨立監測機制

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
人權會主委陳菊表示，身心障礙者權利公約，將設獨立監測機制。記者蔡晉宇／攝影
人權會主委陳菊表示，身心障礙者權利公約，將設獨立監測機制。記者蔡晉宇／攝影

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊今天表示，人權會已通過決議，將設立身心障礙者權利公約（CRPD）的獨立監測機制，相關草案規畫正在進行中，未來將定期評估人權公約在台灣落實的程度。

監察院人權會今天舉行「我國身心障礙者權利公約（CRPD）第2次國家報告之獨立評估意見」記者會，由人權委員王榮璋、王幼玲說明。陳菊致詞時表示，疫情影響身心障礙者處境，獨立評估意見特別以專章的方式，凸顯身心障礙者就醫、就學、就業與生活各層面受到的影響，例如聽障者無法加入居家辦公時的視訊會議、手語翻譯員也無法到府提供服務等；人權會函請行政院督促相關政府部門，應有明確而立即的回應。

陳菊指出，有些涉及身心障礙者權利問題長年無法解決，例如校園無障礙環境改善25年來，目前很多學校連一座電梯也沒有，影響身心障礙學生的就學權益以及便利性，評估報告中也點出這部分問題。

陳菊表示，CRPD獨立評估意見是人權會過去一年努力的成果，也是下一個階段工作的起點，絕對不是寫了報告就結束，重點是未來人權會和相關的政府部門如何找出解決問題的方式，才能進一步改變身心障礙者長期以來多重弱勢的處境。

人權 陳菊 監察院

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