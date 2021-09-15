大新竹民眾期盼合併？孫大千：這麼蠢的鬼話也說的出口
新竹市長林智堅拋出「竹竹合併升格」議題，遭立法院國民黨團批評是量身定做。民進黨反擊表示，國民黨立院黨團習慣從中央看地方，扭曲大新竹地區民眾期盼合併升格的心聲，對此，國民黨前立委孫大千今在臉書批評民進黨，「天哪，這麼蠢的鬼話居然也說的出口」。
孫大千指出，如果大新竹地區民眾真的這麼期盼合併升格，林智堅在過去有七年的時間可以推動，為什麼什麼事都不做？當林智堅快要沒有位子的時候，才聽到民眾的期待，這算是哪門子後知後覺的政治人物啊？
孫大千表示，大新竹地區的民眾正好等到林智堅快要沒有位子的時候，才突然期待推動合併，天下有沒有這麼巧的事情呢？瞎掰非要等到大新竹地區升格為第七都，竹科與國家的競爭力才能升級，這把竹科過去的努力和成果又放在哪裡了呢？照這樣的邏輯，以後台灣光靠推動城市的合併升格就可以提升競爭力了嗎？
孫大千說，就算必須為政黨的政策辯護，也不必硬拗唬爛到這樣的地步吧？對於大新竹地區的合併升格的質疑不是政治口水的問題，而是赤裸裸的自肥分贓的問題。
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