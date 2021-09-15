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回憶謝志偉小故事 羅致政：潑髒水僅會顯示無知

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委羅致政。本報資料照片
民進黨立委羅致政。本報資料照片

名嘴朱學恒「隔海送花圈」給駐德代表謝志偉，引發外界關注，民進黨立委羅致政今天在臉書分享在駐德代表處的小故事，謝志偉到餐廳向服務生也強調Taiwan embassy （台灣大使館）；羅致政說，外交經常就是在這種細膩操作下的點點滴滴累積，這恐怕是某些人永遠無法理解的工作內容。「對外交人員潑冷水甚至潑髒水，只會更凸顯自己的無知」。

羅致政在臉書指出，2018年6月，他前往德國柏林出席「國際自由聯盟」（Liberal International）的會議，利用空檔專程到代表處拜會謝志偉，同時也以外交委員會委員的身分跟駐處同仁座談。

羅致政指出，由於兩人是東吳大學的老同事，也是多年的好朋友，謝志偉特別請他中午到代表處附近的餐廳用個便餐，一進餐廳，服務生用德文問訂位大名，只見謝大使稍微拉高了音量用英文說「Taiwan embassy 」。只見服務生親切的稱呼「Yes, Mr. ambassador！」。

謝志偉說，由於在德國尤其柏林，中國對台灣的打壓無所不用其極，在很多正式或公開的場合，我們不能用Taiwan更無法稱embassy，因此他要求代表處同仁，只要有機會就要突顯台灣，凸顯大使館的地位。所以，在外面餐廳訂位的時候，一定是用Taiwan embassy的名義，「這樣中國總無法打壓了吧！」

羅致政又好奇追問，做為德文系教授、外語學院院長，明明可以德文對答如流，為什麼要用英文回答Taiwan embassy？謝志偉說，柏林是國際都市，很多國際觀光客未必懂德文，所以他用英文回答，不只是要講給服務生聽，「更要把握機會讓更多人聽到Taiwan！」

羅致政說，頓時間了解到為什麼理應輕聲細語的外交官，要拉高音量說出Taiwan embassy了，外交經常就是在這種細膩操作下的點點滴滴累積，這恐怕是某些人永遠無法理解的工作內容。而對外交人員潑冷水甚至潑髒水，只會更凸顯自己的無知，感謝第一線外交人員的勞心勞力，讓台灣在世界被聽到、被看到，「謝大使加油！駐處同仁加油！」

羅致政 謝志偉 柏林

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