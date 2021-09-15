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【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

游錫堃批兩蔣殘酷 朱立倫：國會議長竟美化日本與中共

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院長游錫堃近日表示，當年兩蔣對付組黨人士力道，比日本政府與當前中共在香港迫害民主人士更殘酷。國民黨前主席朱立倫上午在臉書批評，這種美化日本殖民與中國共產黨言論竟出自國會議長之口？令珍愛民主的人聞之震驚。記者周志豪／攝影
立法院長游錫堃近日表示，當年兩蔣對付組黨人士力道，比日本政府與當前中共在香港迫害民主人士更殘酷。國民黨前主席朱立倫上午在臉書批評，這種美化日本殖民與中國共產黨言論竟出自國會議長之口？令珍愛民主的人聞之震驚。記者周志豪／攝影

立法院長游錫堃近日表示，當年兩蔣對付組黨人士力道，比日本政府與當前中共在香港迫害民主人士更殘酷。國民黨前主席朱立倫上午在臉書批評，這種美化日本殖民與中國共產黨言論竟出自國會議長之口？令珍愛民主的人聞之震驚。

朱立倫表示，促轉會研擬把中正紀念堂的故總統蔣中正銅像移除，與游錫堃一樣想透過竄改歷史、黑化兩蔣、抹煞過去國民黨治理貢獻；這種連日本殖民政權屠殺台灣人歷史都可抹滅不談的執政黨，還好意思大談「反省威權」？

朱立倫指出，史丹佛大學胡佛研究所專家林孝庭「蔣經國的台灣時代」書中引前總統李登輝論點稱故總統蔣經國對民進黨建黨態度溫和，還指示「不能以憤怒態度輕率採取激烈行動，引起社會不安，應採溫和態度，以人民國家的安定為念。

朱立倫說，行政院前院長郝柏村也曾回憶蔣經國指示對組黨人士要「避免衝突、冷靜處理」，蔣還接受美國華盛頓郵報發行人葛蘭姆女士（Katherine C. Graham）專訪，宣布台灣將解除戒嚴，並開放黨禁、報禁。

朱立倫指出，游錫堃口中相較不殘酷的日本殖民政府，1896年曾發生「雲林大屠殺」，殺害1萬餘名台灣人，中華民國立法院長美化日據史實，把埋骨萬人的慘案描述到雲淡風輕，叫雲林鄉親何以告慰先祖？

朱立倫說，中共在香港滿大街拘捕年輕人，催淚彈與瓦斯彈四射齊發，手握權柄的游錫堃不督促政府加速收留香港民眾，反而看著投審會在2020年3月提高投資移民門檻，把香港朋友拒於國門外，現在拿香港處境說嘴，滿嘴道學假慈悲。

朱立倫表示，若游錫堃想打擊極權政府，現在有很好機會：民進黨立委交織「衛福布」阻擋公開「3+11」真相、護航高端疫苗，衛福部長陳時中還屢阻立委索資，游應對行政機構重擊，莫讓新冠疫情辭世800多條人命淪議事槌下不白冤魂。

朱立倫 香港 游錫堃

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