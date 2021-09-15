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中美洲獨立200周年活動 蔡總統感謝友邦持續為台灣發聲

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

蔡英文總統今天上午以錄影方式為「中美洲獨立200周年」線上慶祝活動致詞。蔡總統感謝中美洲友邦持續在國際社會上支持台灣的國際參與，為台灣發聲，她並表示，將持續與友邦朋友共同促進各領域的合作交流，讓台灣和中美洲友邦的情誼更加深厚。

蔡總統指出，今年是中美洲獨立200周年，在這個值得紀念的時刻，她代表中華民國政府及人民，向友邦獻上最誠摯的祝賀。過去一年多來，我國和中美洲友邦互相扶持，分享防疫經驗及物資，共同面對疫情的挑戰。在各個領域的交流，也沒有因為疫情而停止，反而加深了合作。

蔡總統說，像是台灣和瓜地馬拉的商品物流，越來越密切。今年5月，雙方共同簽署「優質企業相互承認協議」，讓通關流程更加簡便，商品進出口更快速，雙邊經貿關係也進一步提升。過去幾年來，台灣和尼加拉瓜合作推動產品創新，也獲得不錯的成效。今年，更推動「創新經濟輔導計畫」，一起來協助當地產業升級，促進整體經濟的發展。同時，我國和宏都拉斯也強化醫療交流。今年簽署了合作協定，將提升在地醫院的資訊系統技術，來提供更好的醫療品質。

蔡總統表示，台灣和中美洲友邦在經貿交流上，也有新的突破。總部位在宏都拉斯的「中美洲經濟整合銀行」，今年來台灣設立國家辦事處，這是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織。相信在這個基礎上，未來台灣和中美洲友邦，在經貿及金融領域的互動，將會更加緊密。

蔡總統也說，我方也會跟各位友邦朋友繼續努力，不論是官方或民間，共同促進更多的合作交流。像是台灣和中美洲友邦的留學生計畫，即使在疫情下也持續進行中。透過年輕朋友的交流互動，不僅能讓雙方更了解彼此的文化，也能讓台灣和中美洲友邦的情誼，更加深厚。

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