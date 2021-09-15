柯文哲暫緩蓋社宅怕債留子孫 時力轟：政策跳票

社會住宅為台北市長柯文哲重點政策，但柯文哲昨公開說「先停一下」，如果一路蓋下去，怕會「債留子孫」。對此時代力量立委邱顯智今批評柯文哲政策跳票，「民眾黨一直在講居住正義，喊這麼大聲，結果在自己執政的縣市，現在說不推了」，應該要履行對選民的承諾，人民的眼睛都在看。

邱顯智指出，不管是柯市長或是蔡英文總統及許多縣市的首長，競選的時候都告訴大家要解決青年的居住問題、要實踐居住正義、要蓋社會住宅，「你去停止這樣的狀況，大家沒辦法接受，也會覺得非常奇怪」。

邱顯智表示，社會住宅有社會性，應透過更廣泛的誘因，讓民間參與，或是中央、地方共同協力，「如果說蓋社會住宅的目的是為了要賺錢，這不能接受」，社會住宅是為了要解決青年住的問題，不是要以回收或賺錢為目的。

對於柯文哲表示暫停新建社會住宅，邱顯智直言「不能接受」，並批評柯「政策跳票」，他表示，如果台灣房價問題已經解決，台北市房價都非常平穩，大家都買得起房子，那沒有話講，但現在狀況不是這樣，疫情期間房價仍一直上漲，「本來就是該負責任的去解決這個問題」。