台中綠委集結挺陳柏惟：認真好立委 為何要被罷免？

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，綠營是否力挺受外界關注。民進黨台中地區立委近期啟動空戰，紛紛在網路上聲援陳柏惟，除了大讚他會說話、會做事，也稱陳是為地方認真打拼的好立委，為什麼要被罷免？

立法院副院長蔡其昌表示，在國會審預算、修法開會是立委的重要職責，所以時常必須在中央開會、地方服務之間找出最佳的平衡點，而陳柏惟是自己看過政治新手中，少見令人感動的年輕人，或許他沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親，自己也會與繼續和陳柏惟攜手合作，努力為台中海線爭取更多的建設與經費，縮短城鄉之間的差距。

民進黨立委莊競程表示，陳柏惟從不缺席立院質詢，好幾次和自己搭同一班最早的高鐵北上，就是為了提早準備開會，也認真與部會溝通，提出更多好的法案，堅守一個國會議員的基本職責，這樣政優秀的好立委，為什麼要被罷免？莊也指出，面對中國的利誘威嚇，陳柏惟是公認戰力最強大的立委之一，卻因此成了某些人的眼中釘，想要除之後快，目的就是要讓中國稱心如意。

民進黨立委何欣純表示，這一年多來，國會審法案、審預算，陳柏惟沒有缺席；地方大小事會勘，也有他的身影，「陳柏惟跟你我一樣為大台中付出努力，讓台中共榮、共好」。

民進黨立委黃國書表示，國民黨對陳柏惟發動報復性罷免，以莫須有罪名無端指控，不僅扭曲濫用民主制度，更平白耗費巨大的社會成本。在這疫情肆虐之際，台灣需要的是團結，而非惡意操作的對立。

民進黨立委張廖萬堅表示，自己和陳柏惟不僅在國會並肩作戰，也一起為了國家與台中地方的各項議題，每天不停奔走，例如大肚山天然林復育、霧峰舊正棒球園區設施的修繕與再充實、號召企業協助鳳梨果農，以及爭取補助改善地方學校設施等，因此反對報復性罷免，也呼籲大家一起站出來力挺陳柏惟。