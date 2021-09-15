快訊

【聯合七十】名廚江振誠的下一步 尋覓台灣料理DNA

台中綠委集結挺陳柏惟：認真好立委 為何要被罷免？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，台中地區綠委發聲力挺。圖／取自蔡其昌臉書
台灣基進立委陳柏惟罷免案投票在即，台中地區綠委發聲力挺。圖／取自蔡其昌臉書

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，綠營是否力挺受外界關注。民進黨台中地區立委近期啟動空戰，紛紛在網路上聲援陳柏惟，除了大讚他會說話、會做事，也稱陳是為地方認真打拼的好立委，為什麼要被罷免？

立法院副院長蔡其昌表示，在國會審預算、修法開會是立委的重要職責，所以時常必須在中央開會、地方服務之間找出最佳的平衡點，而陳柏惟是自己看過政治新手中，少見令人感動的年輕人，或許他沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親，自己也會與繼續和陳柏惟攜手合作，努力為台中海線爭取更多的建設與經費，縮短城鄉之間的差距。

民進黨立委莊競程表示，陳柏惟從不缺席立院質詢，好幾次和自己搭同一班最早的高鐵北上，就是為了提早準備開會，也認真與部會溝通，提出更多好的法案，堅守一個國會議員的基本職責，這樣政優秀的好立委，為什麼要被罷免？莊也指出，面對中國的利誘威嚇，陳柏惟是公認戰力最強大的立委之一，卻因此成了某些人的眼中釘，想要除之後快，目的就是要讓中國稱心如意。

民進黨立委何欣純表示，這一年多來，國會審法案、審預算，陳柏惟沒有缺席；地方大小事會勘，也有他的身影，「陳柏惟跟你我一樣為大台中付出努力，讓台中共榮、共好」。

民進黨立委黃國書表示，國民黨對陳柏惟發動報復性罷免，以莫須有罪名無端指控，不僅扭曲濫用民主制度，更平白耗費巨大的社會成本。在這疫情肆虐之際，台灣需要的是團結，而非惡意操作的對立。

民進黨立委張廖萬堅表示，自己和陳柏惟不僅在國會並肩作戰，也一起為了國家與台中地方的各項議題，每天不停奔走，例如大肚山天然林復育、霧峰舊正棒球園區設施的修繕與再充實、號召企業協助鳳梨果農，以及爭取補助改善地方學校設施等，因此反對報復性罷免，也呼籲大家一起站出來力挺陳柏惟。

陳柏惟 民進黨 罷免

延伸閱讀

TVBS最新民調 罷免陳柏惟公投跨過門檻

顏寬恒千字文加入刪Q行列 陳柏惟反擊「被罷凌」網路聲量誰勝出？

影／顏寬恒投入刪Q當志工 陳柏惟：遺憾！放下顏家正式宣戰

顏寬恆加入罷免 陳柏惟：我做滿4年會顯得過去立委很糟

相關新聞

朱學恒送花圈 謝志偉分享鮮花回收裝飾廁所：環保又美學

政治評論員朱學恒送花圈到駐德國代表處引發爭議，這些花最後被回收利用放到洗手間當擺飾，駐德代表謝志偉今天在臉書貼出照片並寫...

【即時短評】黨主席選舉讓「戰鬥藍」變「內鬥藍 」

一場在疫情之下沒人關心的黨內選舉，竟在一開始民調僅4%的張亞中崛起之下開始受到關注。不過，卻不是什麼福國利民的眾人之事，...

游錫堃批兩蔣殘酷 朱立倫：國會議長竟美化日本與中共

立法院長游錫堃近日表示，當年兩蔣對付組黨人士力道，比日本政府與當前中共在香港迫害民主人士更殘酷。國民黨前主席朱立倫上午在...

童振源：共享自由民主價值 美會挺台灣華語教學

僑委會委員長童振源近期訪美，為多所台灣華語文學習中心揭牌。他今天說，中國孔子學院源於威權獨裁國家，而台美共享自由民主價值...

柯文哲暫緩蓋社宅怕債留子孫 時力轟：政策跳票

社會住宅為台北市長柯文哲重點政策，但柯文哲昨公開說「先停一下」，如果一路蓋下去，怕會「債留子孫」。對此時代力量立委邱顯智...

駁美國線民 朱立倫：維基解密馬英九、蔡英文篇數最多

國民黨主席混戰，遭選監委員會決議送考紀會查明是否有不當攻擊對手的候選人張亞中，再批前主席朱立倫是因迴避美國線民議題，才把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。