朱學恒再嗆民進黨：納稅養的官不能送花？要告快告
網紅朱學恒再次以送花表達不滿。這回不送到疾管署，而是跨海訂購花環贈給在德國柏林的駐德代表處代表謝志偉，提字則與上回送到疾管署的一樣是「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，並翻成德文。民進黨昨批評，朱學恒羞辱前線外交官，予以強烈譴責；朱則在臉書反嗆，納稅養的官不能送花，謝志偉是紙糊的還是民進黨看到花就過敏？若覺得侮辱公署就趕快提告。
朱學恒說，送個花環到柏林也是羞辱第一線外交人員，自己覺得前所未聞，並質疑民進黨「這麼脆弱怎麼抗中保台」。民進黨發言人謝芬昨天表示，台灣國際處境艱難，駐外人員在前線日夜努力推動台灣外交進展、為國人在國際上發聲。朱學恒對於第一線外交人員的辛勞與付出，不僅沒有絲毫尊重之情，反而以喪禮花圈打擊前線外交官士氣，此舉跨越對外交人員及其工作尊重的紅線，可謂毫無底線可言。
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