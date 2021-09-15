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豬排與獻金：日本派閥政治？首相命運與密室巨怪

【即時短評】黨主席選舉讓「戰鬥藍」變「內鬥藍 」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席選舉讓「戰鬥藍」變「內鬥藍」，外界都在吃瓜看戲。圖/本報資料照
國民黨主席選舉讓「戰鬥藍」變「內鬥藍」，外界都在吃瓜看戲。圖/本報資料照

一場在疫情之下沒人關心的黨內選舉，竟在一開始民調僅4%的張亞中崛起之下開始受到關注。不過，卻不是什麼福國利民的眾人之事，發生的盡是一些如支票變本票、政見會離席早退等低級錯誤，但也足以讓黨內吵翻天，「戰鬥藍」變「內鬥藍」，外界都在吃瓜看戲。

選監委員會為什麼要臨時開會？又為何只有一個候選人代表人出席？張亞中緊咬朱立倫代表人出席，認為自己成了受害者；朱立倫陣營覺得自己被設局，控訴黨中央小動作；江啟臣表示已請假維持黨務中立，強調代表人沒收到開會通知。各說各話，讓整件事變成羅生門。

因為張亞中聲勢看漲，三候選人都不敢得罪「張粉」，求自保紛紛為張請命。朱立倫要黨中央收回成命，還打給蔣根煌說情；江啟臣提案請選監委員會重新討論、撤銷議決；卓伯源也認為宜再斟酌考量，避免引起爭端。3人舉動都試圖影響選監委員會和考紀會的審查，難道就不違反選務中立？

國民黨內亂之際，民眾黨再打逾六成第二類政府機關人員施打第二劑莫德納，繼3+11爭議後，又再度於疫情期間得分。反觀持續失分的國民黨，監督執政黨不力，遇黨主席選舉更是沒存在感，整體渙散無戰力，連開記者會都像過場。

四候選人口口聲聲要團結對抗民進黨，但這樣的表現和格局，何來資格談改變和領導力？改革喊了20年，國民黨還是那個熟悉的國民黨，只是已不對選民的味。

國民黨 朱立倫 張亞中

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