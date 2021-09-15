駐美處更名案 林俊憲：凸顯台灣議題不在談判桌上

駐美代表處可能更名台灣代表處，消息一出即受討論。民進黨立委林俊憲臉書表示，該消息緊接著在美國總統拜登與中國國家主席習近平通話之後就曝光，看來是有意而為之，目的就是要同時向台灣和中國傳達「台灣議題不在談判桌上」訊息，美中之間的衝突解決，不能以台灣為前提進行，美國對台的承諾不會變。

林俊憲指出，這消息既不是來自美方，也不是來自台灣，而是第三方的外媒率先披露，極有可能是為了預先試探中國的反應；果不其然，中國的反應是劇烈跳腳，連「打斷狗腿」這種話都說出來了。

林俊憲說，「拜習通話」以後，雙方並沒有公布談話內容究竟是什麼，也因此會引發外界的諸多聯想，尤其中國長期以來把台灣議題視作外交的前提，這次的通話自然也會被認為是否與台灣有關；於是第二天就有外媒釋出代表處正名消息，這麼做的用意，是為了正吿中國無論美中之間談了什麼，這都不代表美國同意中國的對台立場，美國仍然有自己與台灣往來既定政策，更名與否也是美國與台灣自己的決定。

林俊憲表示，從這兩起事件也可以看出，美國正逐步將對台關係和對中關係分離看待，過往在冷戰背景下，對台政策很大一部分是附屬在美中關係之下，以對中政策來主導對台政策，如今美國意識到台灣身為一個重要的民主盟邦，重要性不再只局限於兩岸而已，對全世界都有很重要的示範作用，因此轉而以兩國之間直接交流為主，中國的反應不再是最優先考量。

林俊憲指出，這幾十年來，中國總是把台灣的對外關係跟自己綁在一起，警告所有國家與台灣往來需經過中國同意，可是從立陶宛這張骨牌倒下開始，各國開始意識到就算直接與台灣交流，中國也拿不出反制措施，要是美國讓更名案成真，那就是最致命的一擊，證明中國的粗俗威脅只是瘋狗亂吠，所謂的「一中底線」，最終也只能變成讓人踩了又踩的起跑線了。