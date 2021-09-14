悼龍劭華！陳其邁：美麗人生瀟灑身影 永留大家心中

金鐘視帝龍劭華今天晚間驚傳在高雄85大樓猝逝，龍曾拍攝多部影片都在高雄取景。高雄市長陳其邁也在臉書發文悼念：龍劭華致力獻身給表演工作的美麗人生，最瀟灑的身影，將永留大家心中。

陳其邁說，這幾天，龍劭華 拍攝的「美麗人生」戲劇，正在高雄取景。要將高雄的美景與精神，傳遞給更多人。

陳其邁形容龍劭華彷彿鄰家大哥，總是將各種角色表現得絲絲入扣，從電影「愛琳娜」、「孤味」、到「陽光普照」，相信很多人的記憶裡，都有他性格卻不失親切的身影。

陳其邁今晚在收到消防隊緊急出動的通報後，就請市府文化局同仁前往關心，阮綜合醫院並全力搶救仍不治。他認為，龍劭華致力獻身給表演工作的美麗人生，最瀟灑的身影，將永留大家心中。