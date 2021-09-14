【即時短評】政策回力鏢自打臉 哪個才是真的柯文哲？

台北市長柯文哲的政策反覆無常，7年前說8年蓋5萬戶社宅，在承認自己是吹牛後改為4年2萬戶，如今卻喊已經蓋了1萬8千戶先停一下。把SOP和效率掛嘴邊的柯文哲，其實就是北市府最不照SOP；最破壞效率的代表，總是讓人搞不清楚，哪一個才是真正的柯文哲。

柯文哲對自己頗為有自信，總認為他的見解永遠高人一等。只不過在疫情初期，其他縣市管制菜市場人流，柯文哲硬說相信北市民眾的素質可以自律。最後人潮不減，只好大轉彎，下令分流並派員警駐點管制。

中央發放5千元振興券，被柯批「為選票討好人民」搶選票，並說印鈔票風潮會造成通貨膨脹。但台北市也加碼推出熊好券，還為紓困、振興追加預算19.9億，柯文哲看似點出問題，卻也拿不出解方，只能用「不得不應付」當台階。

近來，陸續有縣市政府下令中秋節公共場所禁止烤肉，柯文哲又高人一等的嗆禁烤肉太「假掰」。但過了4天，柯文哲還是宣布河濱禁止烤肉，還說問題不在烤肉在群聚，又要國民靠素質、常識自己判斷，事實卻是柯文哲自己沒得掰。

柯氏轉彎現在竟運用在柯文哲主打的居住正義政策上。錙銖必較的柯文哲，聲稱要撕下社宅負面標籤，「不希望整棟社宅裡面都住窮人」，讓社宅成為豪宅，用自償率100%訂租金，忘了自己過去把年輕人買房負擔掛在嘴邊大肆消費，改喊「蓋下去會債留子孫」。

柯文哲總是嘴巴動得比腦袋快，即興式地喊出漂亮政策、批評其他縣市的政策做為，就像丟出去的回力鏢，總又快又準地打回自己臉上，幕僚還得為轉彎的政策，在逐字搞中找尋關鍵字努力辯護，基層公務員則是要弄清楚柯文哲每個階段的人設，才有辦法在他8年任期中安身立命，而台北市民只能自求多福。