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新進公務人員退撫制度採提撥制？銓敘部：尚未定案

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

媒體報導，新進公務人員退撫制度可能朝向確定提撥制方向。銓敘部今天表示，依照公務人員退休資遣撫卹法相關規定，主管機關應為2023年7月1日以後新進公務人員建立全新退撫制度，目前銓敘部正依該法律規定，就各種可能方案進行研議，尚未定案。

銓敘部表示，正依法著手規劃建立全新退撫制度，並透過詳慎財務評估及多方討論，同時參考國內外相關實施制度的經驗，研擬相關方案，就退休金的提撥及給付不是完全照勞工制度設計，會確保公務人員退休所得獲得適足保障，所以絕不會發生如報導所說的「新進人員未來將會面臨斷崖式的退休金」的情形。

銓敘部表示，至於新人實施新制度以後，現行退撫基金財務如何永續的問題，除了現有退休公務人員調降所得所節省的經費，會持續全數挹注退撫基金外，配合新制度的規劃，銓敘部也會繼續與財主機關協調相關撥補方案，確保退撫基金不會有斷流危機。

退休金 資遣

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