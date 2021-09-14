快訊

北花線上路一年多來載客少 業者譏：錢都丟進太平洋裡

大貨車下國道疑未煞車衝撞機車 駕駛、騎士傷重不治

縣市升格議題夯 末代台南縣長：恢復鄉鎮市、廢村里長

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉辦「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會，邀請國內多位重量級公共行政專家學者討論縣市合併改制議題。 圖／賴香伶辦公室提供
民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉辦「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會，邀請國內多位重量級公共行政專家學者討論縣市合併改制議題。 圖／賴香伶辦公室提供

新竹市長林智堅拋出縣市合併升格議題，引發各界熱議。台南市升格前的末代台南縣前縣長蘇煥智今以過來人經驗坦言，「升格造成的後遺症嚴重，現在都還在做懺悔、檢討跟反省」，與其討論升格第七都、第八都，更應該全面改革地方制度，他也呼籲，升格應維持地方區自治，恢復鄉鎮市、廢除村里長。

民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉辦「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會，邀請國內多位重量級公共行政專家學者討論縣市合併改制議題。

蘇煥智今致詞時指出，升格後反而使地方服務效能變差，民情不易上達，資源集中人口密集區，加速鄉村沒落，地方是否要整併，應尊重地方民意，舉行公民投票；若升格後，也應該要維持地方的區自治，恢復鄉鎮市，「該廢除的不是鄉鎮市，而是村里長制度，全世界只有台灣在選村里長」。

蘇煥智也建議，應該廢除直轄市此威權遺毒之名，並建立六都及一般縣市平等的制度，於財稅分配、人事編制及官階職等進行公平合理調整，為了讓地方朝向「財政自足」目標，攸關地方經濟發展、就業機會的營業稅、所得稅，應該改為「中央與地方共享稅」。

台大前副校長、公行學界權威趙永茂則痛批，執政黨有些人想廢除鄉鎮市，違背國際潮流，是政治凌駕社會之上，令人失望，若真的廢除鄉鎮，他都想離開台灣。趙永茂也指出，現有財政收支劃分法，地方政府對中央財政依存度過高，所得稅、貨物稅和營業稅應部分劃歸在中央統籌分配稅款外，其他中央的菸酒、地方政府之遺產稅、地價稅、貨物稅、契稅均需按一定比例與其他層級政府共分。

蘇煥智 縣市合併 台大

延伸閱讀

軍公教調薪成手段 在野立委籲制度化

跨黨派立委要求 軍公教待遇審議委員會納入教師代表

美迫我買百套魚叉飛彈 立委：關鍵技術移轉始終延宕

促轉會擬拆中正紀念堂蔣介石銅像 在野立委這樣看

相關新聞

TVBS最新民調 罷免陳柏惟公投跨過門檻

台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，根據TVBS最新民調顯示，民調結果指出，如果明天就投票同...

縣市升格議題夯 末代台南縣長：恢復鄉鎮市、廢村里長

新竹市長林智堅拋出縣市合併升格議題，引發各界熱議。台南市升格前的末代台南縣前縣長蘇煥智今以過來人經驗坦言，「升格造成的後...

【重磅快評】林智堅的人生目標vs.鄭文燦的接班人　　　　

新竹市長林智堅在任期尾聲拋出「竹竹合併升格」的議題，毫不掩藏個人的政治企圖心，他的師父柯建銘居中運籌帷幄，藍營批評是量身...

【今日精摘】陳時中表示920後有可能鬆綁／客庄券2.0來了

•國內今新增5例新冠確定病例，分別為2例本土及3例境外移入；無新增死亡。2例本土個案都與幼兒園群聚案有關，是一名就讀該幼兒園的女童與她的爸爸，爸爸Ct值僅19，父女9月6日就匡列為居家隔離對象。爸爸9月12日出現發燒等症狀，父女經安排採檢，今日確診。

林智堅邀蔡英文訪新竹 參觀學校背後是挺「竹竹併」的民進黨大棋局

新竹市長林智堅提出的「竹竹併」在今天有了比較明確的進展，雖然之前英系立委龍頭陳明文發言反對「竹竹併」，但今天林智堅跟著他的政壇師父、立院總召柯建銘陪著蔡英文總統在新竹視察，成功扳回一城。

立法院遷移選址淪喊價？ 專家：先弄清楚立委需求和人民意見

立法院院長游錫堃上任後計畫遷院，今年4月成立「未來國會願景規畫諮詢委員會」，不過因疫情只開過一次會，據知下月將再召開。有諮委表示，立院遷院議題應先設計出好的民主程序，凸顯台灣當今民主價值，也應納入立委意見，不宜由少數人決定；立委也說，理想的新立法院應與全民對話，並應先廣納所有立委討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。