縣市升格議題夯 末代台南縣長：恢復鄉鎮市、廢村里長

新竹市長林智堅拋出縣市合併升格議題，引發各界熱議。台南市升格前的末代台南縣前縣長蘇煥智今以過來人經驗坦言，「升格造成的後遺症嚴重，現在都還在做懺悔、檢討跟反省」，與其討論升格第七都、第八都，更應該全面改革地方制度，他也呼籲，升格應維持地方區自治，恢復鄉鎮市、廢除村里長。

民眾黨立委張其祿、賴香伶今舉辦「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會，邀請國內多位重量級公共行政專家學者討論縣市合併改制議題。

蘇煥智今致詞時指出，升格後反而使地方服務效能變差，民情不易上達，資源集中人口密集區，加速鄉村沒落，地方是否要整併，應尊重地方民意，舉行公民投票；若升格後，也應該要維持地方的區自治，恢復鄉鎮市，「該廢除的不是鄉鎮市，而是村里長制度，全世界只有台灣在選村里長」。

蘇煥智也建議，應該廢除直轄市此威權遺毒之名，並建立六都及一般縣市平等的制度，於財稅分配、人事編制及官階職等進行公平合理調整，為了讓地方朝向「財政自足」目標，攸關地方經濟發展、就業機會的營業稅、所得稅，應該改為「中央與地方共享稅」。

台大前副校長、公行學界權威趙永茂則痛批，執政黨有些人想廢除鄉鎮市，違背國際潮流，是政治凌駕社會之上，令人失望，若真的廢除鄉鎮，他都想離開台灣。趙永茂也指出，現有財政收支劃分法，地方政府對中央財政依存度過高，所得稅、貨物稅和營業稅應部分劃歸在中央統籌分配稅款外，其他中央的菸酒、地方政府之遺產稅、地價稅、貨物稅、契稅均需按一定比例與其他層級政府共分。