TVBS最新民調 罷免陳柏惟公投跨過門檻

台中市第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，根據TVBS最新民調顯示，民調結果指出，如果明天就投票同意罷免的有50.7%，相當於8萬人，比TVBS今年3月民調多2%。24.4%不同意罷免，比上次民調少5.6%；未決定的有23.9%，有0.9%要投廢票。

經換算後，同意罷免比例約佔全體選舉人數的27%，以2020年該選區選民約29萬1100人估計，相當8萬票，略高於選罷法25%的門檻。兩次民調對比，顯示同意罷免案的人數趨勢向上，不同意的減少，未決定選民的意向仍成為關鍵。

民調指出，有22.3%民眾滿意陳柏惟問政表現（6.6%非常滿意，15.7%還算滿意），31.6%不滿意（14.5%不太滿意，17.1%很不滿意），46.2%對陳柏惟問政表現沒意見。而受訪者對陳柏惟喜好度為24.7%，與不喜歡30.8%，44%沒意見。

此次民調由TVBS民意調查中心在9月6日至10日晚間18時30分至22時15分進行的調查，訪問台中立委第二選區（沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰）民眾，有效樣本1071位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點內。

根據TVBS民調，有一半的民眾不曉得有這場公投，或只知公投卻不清楚何時投票，選情目前暫冷，但政壇形容這是場「台中市長前哨戰」藍綠對決在所難免，前立委顏寬恒正式投入罷免公投，也為罷免添柴火。