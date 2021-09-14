【重磅快評】林智堅的人生目標vs.鄭文燦的接班人　　　　

新竹市長林智堅在任期尾聲拋出「竹竹合併升格」的議題，毫不掩藏個人的政治企圖心，他的師父柯建銘居中運籌帷幄，藍營批評是量身訂作，縱使綠營內部有反對的聲音，卻因政治風向集體營造「第七都，新竹先行」的氛圍，林智堅正往大新竹市長之路邁進。

林智堅受訪直言，「竹竹合併升格」這件事若不提，他的人生會有遺憾，他既然提了，就應該「留下來」，修法若通過，也不會只有自己能選，新竹縣長楊文科也可以選；至於究竟要「竹竹併」還是「竹竹苗併」？他認為，要看苗栗鄉親想法、現況而言，新竹縣市合併有急迫性，也找到方法，既然大家有共識，應讓新竹縣市合併先行。

林智堅的說法透露兩個重點：第一，推動竹竹合併是他的人生目標，他既然提出了竹竹合併，就應該會留下來。第二，竹竹合併有急迫性，也找到方法（即修法），就應該先行，苗栗縣就「謝謝再連絡」。

林智堅的論點很快就被民進黨的黨務系統及立法院黨團全盤接受，民進黨發言人劉康彥表示，大新竹得天獨厚擁有竹科優勢，升格為第七都是競爭力升級關鍵，盼國民黨停止政治操作，把握黃金時機，讓新竹先行；民進黨立法院黨團也指出，竹竹併不是因人設事，而是水到渠成，至於苗栗縣，根據國土規畫，向北要與新竹縣市、向南與台中結盟、發展，現在就命定要與新竹縣市合併，對縣民不見得公平。

黨務系統及立院黨團很有默契地分進合擊為林智堅敲邊鼓，當然是得力於柯建銘的運作，給了林智堅堅實的後盾，縱使英系立委陳明文開了黨內第一槍，反對為單一縣市升格修法，主張應該追求全國一致的行政區畫。不過，柯建銘已居中調和，消音只是早晚的事。

蔡英文總統今天南下新竹，刻意與林智堅、柯建銘同框，有關竹竹併，蔡總統雖說要審慎嚴謹的討論，但也說要讓政策在形成的過程中可以更完整。蔡的說法形同為「第七都，新竹先行」排除阻力。看來，林智堅的人生目標又向前邁進一大步。

只是，林智堅擔任新竹市長快七年，快要卸任前才想到要合併升格，之前桃園市鄭文燦常找他北上為下屆桃園市長選舉暖身，他總是樂於配合，曾經一個月跑桃園四次之多，鄭文燦甚至還說，他與林智堅非常密切，未來接班人必須符合「少年的」、「能一起決定的交心」兩大條件，林智堅儼然已是鄭文燦的接班人。

政治變化之快，常令人目不暇給，被鄭文燦視為接班人的林智堅瞬間改變人生目標，竹竹合併也在很短的時間找到解方，政治人物身段轉換之快，令人印象深刻，要說其中沒有因人設事、量身訂作，恐怕三歲小孩都不信，只是林智堅的話只說一半，要是竹竹併未果，他還不留人呢？