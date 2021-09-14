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唐人街追思國父 韓國瑜：國民黨要強大才對得起這些人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「天下為公」牌樓前留影。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「天下為公」牌樓前留影。圖／取自韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，初次走訪芝加哥唐人街，並在「天下為公」及「禮義廉恥」兩座牌樓前留影，遙想國父孫中山三次造訪芝加哥，感念國父為革命奔走各處僑地的巨大貢獻。韓國瑜說，期盼國民黨要強大、中華民國要強盛，才對得起為民主中華奉獻心力的先輩與僑胞，才能成為全世界中華兒女的堅強後盾與娘家。

韓國瑜月初赴美，預計參加9月17日至19日在美國芝加哥舉辦的全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會。韓國瑜中午透過臉書分享他走訪美國第三大華人城市芝加哥唐人街旅程。

韓國瑜說，難得有機會來到風城芝加哥唐人街，一探耳聞已久卻未曾親見的全美第三大城市的華埠風采，雖然唐人街多少有受到疫情的衝擊和影響，走入街區還是可以感覺一股親切、熱鬧氣息迎面而來。

韓國瑜描述，唐人街入口處是國父孫中山手書的「天下為公」牌樓，街道盡頭則是「禮義廉恥」四個字，波士頓唐人街有類似規畫，這八字是國父孫中山先生創建民主中華的畢生追求、中華民族正身立國根本，令他「抬頭仰望，肅然起敬」。

韓國瑜駐足在國民黨永活街上的美中支部大樓前，他說，看著中華民國國旗和美國國旗並列懸掛，這是歷年來多少僑領僑胞的努力和維護，才有眼前這面青天白日滿地紅在此飄揚？

韓說，他心心念念希望中國國民黨強大、希望中華民國強盛，這樣才對得起為民主中華奉獻心力的先輩與僑胞，「我們才能做僑胞、世界各地的中華兒女最堅強的後盾和血脈相連的娘家」。

韓國瑜說，他為芝加哥、以及全世界的僑胞朋友們感到驕傲，感動僑胞們在異鄉奮鬥努力及不忘根本的情操。

高雄市前市長韓國瑜走訪芝加哥唐人街，看著中華民國國旗和美國國旗並列懸掛，心中有無限感慨。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜走訪芝加哥唐人街，看著中華民國國旗和美國國旗並列懸掛，心中有無限感慨。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「禮義廉恥」兩座牌樓前留影。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜應僑界邀請赴美演說，在芝加哥唐人街的「禮義廉恥」兩座牌樓前留影。圖／取自韓國瑜臉書

韓國瑜 芝加哥 孫中山

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