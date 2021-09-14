國民黨批大新竹合併是量身定做 民進黨：扭曲民眾期盼

新竹市長林智堅拋出「竹竹合併升格」議題，遭立法院國民黨團批評是量身定做。民進黨發言人劉康彥今天表示，國民黨立院黨團習慣從中央看地方，不但扭曲大新竹地區民眾期盼合併升格的心聲，更抹煞同黨新竹縣長楊文科第一時間對縣市合併升格表達贊同的立場。

劉康彥指出，後疫情時代，全球產業供應鏈重組，戰略地位也在重組，大新竹得天獨厚擁有竹科的優勢，升格為第七都，更是替竹科與國家競爭力升級的關鍵時刻，合併升格的討論更不應淪為政治口水。

劉康彥指出，大新竹一年有1900億元的創稅能力，排名全國第5，但統籌分配稅款卻排名倒數，唯有透過合併升格，達到事權統一、財源充沛的效果，加速城市建設發展，創造人口與人才紅利，保障竹科優勢，這是大新竹民眾普遍樂見的趨勢。

劉康彥表示，提醒國民黨，應聽取基層民意對升格的期盼，不要從中央看地方，讓政治私心阻礙城市進步。既然大新竹合併升格在地方上已是跨越藍綠、攸關產業升級與民生福祉的共識，盼國民黨停止惡意的政治操作，把握黃金時機，讓新竹先行，提升國家競爭力。