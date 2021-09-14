中國外交部對台灣代表處更名跳腳 綠委：實在可憐

美國政府考慮把「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」，民進黨立委范雲說，中國外交部發言人趙立堅對此事似乎氣得昏頭，在記者會上的發言有許多矛盾可笑之處，趙立堅自行把「駐美台北經濟文化代表處」正名為「台灣駐美經文處」，連名字都弄錯。

范雲，顯示中共只要聽到台美關係外交進展、台灣國際發展，便以「膝跳反應式」的回應，一昧打壓、脅迫，不管事實。對一個號稱「國際強權」的大國來說，實在可憐。

范雲指出，中共外交部發言人在記者會上的威脅語氣，更凸顯了中共的無理，以及對國際民主國家結盟的害怕。中共反應越大、越凸顯他們心底的慌張。這次中共口誤協助正名，顯示「台灣作為台灣」，已變成國際共識。