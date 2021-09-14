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民眾黨插旗彰化 藍綠黃三黨這麼解讀
民眾黨彰化縣黨部即將成立，預期會衝擊彰化縣政治生態，不過藍綠都評估影響不大，甚至反而認為未嘗不是好事，時代力量則歡迎有更多新血加入，在彰化進行良性競爭。
張雪如是五屆縣議員，曾短暫以國民黨籍參選議員，後來退黨以無黨籍參選，但仍被歸列為藍營，如今加入民眾黨甚至擔任首任彰化縣主委，地方人士認為，除了可能挖角藍營政壇人士外，也會吸走部分藍營票源。
不過，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆說，目前尚未聽說有藍營政壇人士投靠民眾黨，至於對政治版圖衝擊方面，以張雪如過去以無黨籍身分競選議員時，都是站藍營的台，確實多少會瓜分藍營票源，如今張雪如加入民眾黨以後，民眾黨即有自己的舞台，會讓理念相近的藍營支持者歸隊，少數游離者如果出走，反而會減少紛爭，對國民黨未嘗不是好事。
民進黨彰化黨部主委邱建富表示，以張雪如被歸列為藍營，民眾黨在彰化縣成立黨部，對國民黨的衝擊會較大，但另就民眾黨的支持者主要是年輕人，善長空氣票，對於長期經營基層的民進黨、國民黨影響反而較小，倒是對於屬性相近的時代力量影響會比較大，不過，民進黨仍會因應民眾黨插旗彰化，在縣議員提名仍會有審慎規畫。
時代力量在彰化縣有一席縣議員席次，即現任彰化縣黨部主委吳韋達。吳韋達說，時代力量同為第三勢力的一員，歡迎更多新血加入捍衛人民權益，也期待張雪如議員帶領不同的民眾黨，一起來關心彰化在地議題、革新發展，多一個政黨關心彰化是良性競爭，時代力量非常歡迎所有促進彰化進步發展的可能。
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