民眾黨插旗彰化 藍綠黃三黨這麼解讀

民眾黨彰化縣黨部即將成立，預期會衝擊彰化縣政治生態，不過藍綠都評估影響不大，甚至反而認為未嘗不是好事，時代力量則歡迎有更多新血加入，在彰化進行良性競爭。

張雪如是五屆縣議員，曾短暫以國民黨籍參選議員，後來退黨以無黨籍參選，但仍被歸列為藍營，如今加入民眾黨甚至擔任首任彰化縣主委，地方人士認為，除了可能挖角藍營政壇人士外，也會吸走部分藍營票源。

不過，國民黨彰化縣黨部主委張錦昆說，目前尚未聽說有藍營政壇人士投靠民眾黨，至於對政治版圖衝擊方面，以張雪如過去以無黨籍身分競選議員時，都是站藍營的台，確實多少會瓜分藍營票源，如今張雪如加入民眾黨以後，民眾黨即有自己的舞台，會讓理念相近的藍營支持者歸隊，少數游離者如果出走，反而會減少紛爭，對國民黨未嘗不是好事。

民進黨彰化黨部主委邱建富表示，以張雪如被歸列為藍營，民眾黨在彰化縣成立黨部，對國民黨的衝擊會較大，但另就民眾黨的支持者主要是年輕人，善長空氣票，對於長期經營基層的民進黨、國民黨影響反而較小，倒是對於屬性相近的時代力量影響會比較大，不過，民進黨仍會因應民眾黨插旗彰化，在縣議員提名仍會有審慎規畫。