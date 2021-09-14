詐騙連結別亂點 立委辦公室也入侵

詐騙集團入侵立委辦公室！民進黨立委莊瑞雄無奈指出，辦公室連同他本人在內，都曾接過以「領取標股」為誘餌、拐騙民眾加入 Line 帳號的詐騙簡訊。民進黨立委王美惠亦說，就連她的臉書粉專留言都出現詐騙投資訊息。警政署提醒，民眾可透過 165 反詐騙諮詢專線確認訊息真實性，避免受騙。

民眾無辜受騙

對於詐騙集團猖獗，莊瑞雄痛心表示，「詐騙」已經成為台灣一個「非常可惡」的行業，110 年 1 月至 8 月期間，投資詐騙案件就較去年同期增加了 87%，「不能再容忍了！」

他指出，全辦公室從委員本人到助理全部都收過詐騙集團「亂槍打鳥」發送的詐騙簡訊，多為股票投資相關的主題，多包含「加 Line 領取標股」等內容，希望民眾加入 Line 群組，而該群組中通常多達數百人，且多為假帳號，在群組內透過「一搭一唱」的方式，再進一步騙取金融資訊、或讓民眾匯款，之後再封鎖掉群組、把人踢掉，捲款而逃。

此外，莊瑞雄說，有民眾陳情，未成年子女應徵手工餅乾工讀生，卻遭詐騙集團以疫情期間不用面試為理由，直接用 Line 問取金融卡與密碼等安全性資訊，慘成詐騙匯款帳戶，一直到警察上門才知道受騙。

多問一句避免損失

在社群平台也出現類似前述金融詐騙簡訊的內容，莊瑞雄認為，社群平台應設置敏感字眼與篩選，主動提醒民眾注意潛在的詐騙風險，警調單位也應更積極偵辦，才能抑制已經泛濫的詐騙行為，他也建議身邊的朋友「多問一句」，就能避免損失、表達關心。

對於詐騙案件增加，警政署回應，目前已大力掃蕩，5 月起共阻斷 400 多萬通詐騙簡訊，165 網站公布 280 個可疑投資網站，並邀集金管會、NCC、電信業者、銀行局等單位召開 7 次會議，共查獲 35 個詐騙機房，逮捕 236 人，金額達6700 多萬，7 月的詐騙案件數達最高峰，8 月已略有下降，可見有抑制作用。

金管會則強調，網路上都有合法地標股購買管道，投資人務必要依循合法管道、進行查證再下單。若民眾仍不幸受騙，金管會提醒，可盡快將匯款資料提供給金管會，讓警調單位循線找到人頭帳戶、攔截金流。

圖說：典型詐騙訊息，即使民眾沒有做過相關投資，也可能收到訊息。（手機截圖）

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