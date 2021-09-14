竹市非營利華德福幼兒園將啟用 蔡英文訪視
蔡英文總統今訪視全新的新竹市華德福實驗幼兒園，蔡英文說，新竹市創立許多全國典範，她很開心來華德福參觀。政府推出「0-6歲國家一起養」政策，透過經費、政策一起育兒，並設立公立、非營利幼兒園達3000班，目前已達2134班，這個目標「交給智堅是沒有問題的」。
蔡英文、林智堅、立委柯建銘今沿途參觀校舍環境，華德福教育重視親近自然，建築設計減少非必要遮蔽，並將教室融入景觀，讓幼童感受微風、細雨、暖陽、綠地等。園內偶具和教具都是老師親手製作，課程上還安排戶外課程讓孩子感受四季變化。
蔡英文指出，她相信，華德福幼兒園、搭配中小學，將提供最好的學習環境，讓孩子在成長過程中有很好的照顧。
林智堅表示，竹市18歲以下孩子佔全市18%，市府投入逾5.1億元興建7所獨立的幼兒園校舍，並努力增班，目前已有5所幼兒園完工，華德福就是其中一所。
教育處指出，竹市自103學年度成立全台首座「公辦民營」的華德福實驗學校，更向下扎根新設華德福幼兒園，將於9月27日喜迎華德福非營利幼兒園開園第一屆新生入學。
另外，市府持續落實「0-6歲國家一起養」政策，並透過「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」及「就學費用再降低」等作法，當家長的神隊友。
「平價教保」上市府透過增班、建校方式，增加公共化幼兒園名額。竹市幼兒園公共化比率從過去19%提高到23.98%，預計到113學年度將達27.8%，總計67班、1926個招生名額。
為減輕家長負擔，竹市早在2018年就提出公立幼兒園免費、私立減免三萬政策，感謝蔡英文也提出0至6歲國家養的政策，一起和地方政府養育孩子。
市府將持續配合政府政策，從各方面減負擔、增福利，不僅托育名額增加、提高育兒津貼額度、擴大發放對象，並大幅增加育兒學前特別扣除額，提供育兒家庭最大的奧援，讓年輕人敢婚、願生、樂養，打造幸福兒童城市。
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