打疫苗受害無救濟 藍號召律師協助

「目前打疫苗不良事件都無法獲得補償，受害家屬需要司法協助！」藍委江啟臣、林思銘與吳怡玎偕同2位義務律師，呼籲施打完疫苗不良事件的家屬可找相關義務律師協助。江啟臣說，疫苗是國家要人民施打，但預防接種受害審議救濟小組VICP卻沒有運作，民眾若因施打疫苗死亡無法獲得救濟，令人遺憾。

打疫苗無救濟保障

江啟臣說，新冠肺炎疫苗3月開始接種，目前據指揮中心統計，疫苗發生不良事件共累積6977件，嚴重不良反應更有3290件、764人接種疫苗後死亡，但有權判斷是否因疫苗接種而死亡的「預防接種受害審議救濟小組」（VICP）至今都沒有開過會，讓國人無法獲得救濟。

另外他也說，光是判定結果就要6個月、申請賠償又要3個月，而目前累積近7000名的個案若全部審議將緩不濟急，因此他們號召律師加入，若有遭受疫苗不良事件者，可以向這些響應的律師進行免費的法律服務諮詢，可洽詢04-2222-2777或是0985353585服務專線。

VICP不應空轉

加入號召的洪律師說，政府若應作為而不作為，可以先提訴願，若訴願無效，則可提起行政訴訟，相關案件就會從行政體系轉移到司法系統，不會都在行政機關管轄，因此他們希望能在司法端協助受害民眾爭取權益。藍委吳怡玎直言，衛福部與主管解剖的法務部不要互推責任，需要對此儘速制定檢驗SOP。

藍委林思銘也說，原本疫苗施打有按照有關、無關（無補償）、不確定是否與疫苗接種有關3種，有相對應的補償機制，但衛福部緊急在2月修訂審議辦法，讓不確定是否與疫苗接種有關的民眾卻無法獲得補償，這非常不應該。因此他們呼籲衛福部檢討相關規範，並儘速召開VICP會議。

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