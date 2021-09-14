軍公教調薪成手段 在野立委籲制度化

行政院擬在 2022 為軍公教人員調薪，但民眾黨立委賴香伶與張其祿、國民黨立委林奕華、時代力量立委邱顯智等在野黨立委與教師代表痛批，此舉只是行政單位對軍公教人員的「恩惠手段」、「施捨」，呼籲總統蔡英文要求行政院院長蘇貞昌把軍公教調薪規定制度化，並將軍公教代表納入薪資委員會，也將在國會持續提出此倡議。

恩惠式調薪不可取

軍公教員工待遇審議委員會（薪資委員會）原於 8 月 17 日宣布軍公教明年將不調薪，蘇貞昌卻於 8 月 26 日要求相關單位研擬 2022 年的軍公教人員加薪事宜。在野黨立委直批行政院長此舉是直接「打臉」薪資委員會。加上薪資委員會並未納入基層公教代表，明顯在決策過程中並未起到審議之用。

賴香伶質疑，目前軍公教的受僱人員的調薪近似於一種「恩惠式」的調整，全看行政院院長喜好，基層代表在決策過程中的角色遭到忽略，且相關法律位階甚至不及行政命令的位階，未來應將討論過程「制度性、法制化、透明化」。

全教總理事長侯俊良更痛批，軍公教調薪並不是要仰賴行政單位的「施捨」，也指出，軍公教人員相關薪資規定在法條中都已明載，唯獨忽略「調薪」規則一塊，認為在公務人員俸給法第十八條加入「政府審議公務人員待遇、薪資、福利之相關會議應邀請同級公務人員協會參與」等內容即可。

調薪規定制度化

另一方面，軍公教人員 10 年來僅調薪過一次。對此，侯俊良指出，薪資調整依據應依照「17 項重要民生物價指數」、而非「消費者物價指數」進行調整，前者與民生直接相關，且在此期間的漲幅為後者的兩倍以上，軍公教的薪資漲幅更完全跟不上物價指數。

大學教授出身的張其祿更直言，政府想請 30 多歲海外取得博士學位返台的助理教授到大學授課，給的薪水卻等同於最基層的警察，每年只調薪 3%，根本留不住人才，且軍公教調薪應制度化，而不是「蘇院長一句話 3% 調薪就來了」，並讓薪資依照物價指數調整。

邱顯智與林奕華都說，現在所要求的「基層代表加入委員會」只是「非常卑微的要求」、「非常心酸」。邱顯智提到，台灣一直到 2011 年才讓教師自組工會，已經比歐洲國家慢了一百年，也認為教師工會本就有權參與涉及其權益的多項委員會，以保障其勞動權益。

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