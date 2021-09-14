快訊

直播／今增2本土、3境外 幼兒園群聚再添病例

1家12人確診 新冠康復者的告白：第一次離鬼門關這麼近

軍公教調薪成手段 在野立委籲制度化

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
四位在野黨立委共同呼籲，軍工教調薪應制度化。左至右：時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿與賴香伶、國民黨立委林奕華。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
四位在野黨立委共同呼籲，軍工教調薪應制度化。左至右：時代力量立委邱顯智、民眾黨立委張其祿與賴香伶、國民黨立委林奕華。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

行政院擬在 2022 為軍公教人員調薪，但民眾黨立委賴香伶與張其祿、國民黨立委林奕華、時代力量立委邱顯智等在野黨立委與教師代表痛批，此舉只是行政單位對軍公教人員的「恩惠手段」、「施捨」，呼籲總統蔡英文要求行政院院長蘇貞昌把軍公教調薪規定制度化，並將軍公教代表納入薪資委員會，也將在國會持續提出此倡議。

恩惠式調薪不可取

軍公教員工待遇審議委員會（薪資委員會）原於 8 月 17 日宣布軍公教明年將不調薪，蘇貞昌卻於 8 月 26 日要求相關單位研擬 2022 年的軍公教人員加薪事宜。在野黨立委直批行政院長此舉是直接「打臉」薪資委員會。加上薪資委員會並未納入基層公教代表，明顯在決策過程中並未起到審議之用。

賴香伶質疑，目前軍公教的受僱人員的調薪近似於一種「恩惠式」的調整，全看行政院院長喜好，基層代表在決策過程中的角色遭到忽略，且相關法律位階甚至不及行政命令的位階，未來應將討論過程「制度性、法制化、透明化」。

全教總理事長侯俊良更痛批，軍公教調薪並不是要仰賴行政單位的「施捨」，也指出，軍公教人員相關薪資規定在法條中都已明載，唯獨忽略「調薪」規則一塊，認為在公務人員俸給法第十八條加入「政府審議公務人員待遇、薪資、福利之相關會議應邀請同級公務人員協會參與」等內容即可。

調薪規定制度化

另一方面，軍公教人員 10 年來僅調薪過一次。對此，侯俊良指出，薪資調整依據應依照「17 項重要民生物價指數」、而非「消費者物價指數」進行調整，前者與民生直接相關，且在此期間的漲幅為後者的兩倍以上，軍公教的薪資漲幅更完全跟不上物價指數。

大學教授出身的張其祿更直言，政府想請 30 多歲海外取得博士學位返台的助理教授到大學授課，給的薪水卻等同於最基層的警察，每年只調薪 3%，根本留不住人才，且軍公教調薪應制度化，而不是「蘇院長一句話 3% 調薪就來了」，並讓薪資依照物價指數調整。

邱顯智與林奕華都說，現在所要求的「基層代表加入委員會」只是「非常卑微的要求」、「非常心酸」。邱顯智提到，台灣一直到 2011 年才讓教師自組工會，已經比歐洲國家慢了一百年，也認為教師工會本就有權參與涉及其權益的多項委員會，以保障其勞動權益。

【更多精采內容，詳見

軍公教 薪資 行政院

延伸閱讀

跨黨派立委要求 軍公教待遇審議委員會納入教師代表

美迫我買百套魚叉飛彈 立委：關鍵技術移轉始終延宕

竹竹苗合併升格討論 賴香伶不滿「瓜分苗栗」說

林智堅喊升格大新竹 邱顯智：為自己找出路

相關新聞

大新竹合併議題 蔡英文：必須審慎嚴謹的討論

總統蔡英文今天上午在新竹市長林智堅及立委柯建銘陪同下，到新竹市參訪國家太空中心、華德福非營利幼兒園，對於近日持續發酵的大...

機組員哭喊不想關14天 醫護：應在5月讓他們來做志工

Delta近日在桃園、新北接連爆發，國人重新檢視機組員防疫政策，芝加哥返台機組員規定要住防疫旅館14天，有機組員哭喊，這...

無黨籍彰化縣議員張雪如認了 出任民眾黨彰化縣部主委

積極擴展政治版圖的民眾黨，已陸續成立19個縣市黨部，彰化縣黨部最近將成立，完成最後一塊拼圖，將由現任無黨籍縣議員張雪如出...

駐美處更名案曝光遭北京反對 趙怡翔：不會「見光死」

外傳美國政府考慮將我駐美代表處更名「台灣代表處」，而中國大陸方面已就此向美方提出嚴正交涉，不得更名；駐美代表處前政治組組...

【藍黨魁大亂鬥／上】張亞中移送案引爆借刀殺人論 前黨務主委：有史以來最髒的一次

距離國民黨主席選舉投票倒數11天，鬥爭檯面化。針對候選人張亞中不斷批評另一候選人朱立倫，國民黨選舉監察委員會以涉嫌違反競選公約，移送考紀會處理，卻掀起更大爭議。這齣移送張亞中的大戲，引爆「借刀殺人」的陰謀論，幕後影武者揮刀，究竟劍指朱立倫，還是江啟臣？朱立倫急著自清，江啟臣直指有人是分化同志的「撒旦」，張亞中推薦的選監委員質疑黨部介入監選，黨內氣氛詭譎，大老們私下搖頭，主席選舉選到同志互砍，刀刀見骨，還如何團結國民黨？

時力提版本 促降修憲門檻廢考監納勞動三權

時代力量立法院黨團今天公布修憲草案版本，希望降低修憲門檻、廢除考試院及監察院等，並將勞動三權、兒童權、環境權入憲，期盼各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。