正國會要求2022縣市長選舉全免初選 黃偉哲：防疫優先

民進黨全代會工作小組最近舉辦第一次會議，其中「正國會」中常委陳茂松在會議中提出，希望2022年縣市長選舉能夠全面舉辦初選，被認為是針對台南市長黃偉哲，為正國會立委陳亭妃鋪路，台南市長黃偉哲今天接受媒體訪問時，表達對初選的看法，「目前最重要的是防疫、其次是市政」，對於其他的沒有想法。

據了解，民進黨的慣例是「現任優先」，但是並沒有明文的規定，加上蔡英文總統爭取連任時，現任副總統賴清德與蔡英文一起爭取初選，等於打破黨內慣例，因此台南政壇傳聞，黃偉哲要爭取連任，可能也會面臨舉辦初選的黨內聲音。

最近台南地方傳出，遭民進黨開除黨籍的台南市議長郭信良希望提前布局，由於民進黨在台南市議會勢必有一定席次，郭信良盼與黃偉哲提前結盟，屆時2022年市長與議長都連任，但據了解，黃偉哲並沒有意願承諾此事，因此爭取連任受到很大壓力，另有台南地方人士私下也不認同如此「交換」。

陳茂松日前拋出「全面初選」，更被視為是提前為同為正國會的立委陳亭妃鋪路。陳亭妃有意挑戰台南市長多年，基層聲望也頗高，但2018年初選敗給黃偉哲。