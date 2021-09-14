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陳水扁嫌警方動作慢 黃偉哲：處分不是我一個人說了算

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天針對前總統陳水扁住處外可疑物品發表看法。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲今天針對前總統陳水扁住處外可疑物品發表看法。記者修瑞瑩／攝影

針對前總統陳水扁在台南的住家外被放置可疑物品，警方事隔多日才前往關切，陳水扁的兒子陳致中在臉書上發文不滿，台南市長黃偉哲今天表示，一早確實有接到陳前總統的簡訊，表達對警方處理的看法，他尊重陳前總統的看法，但是要不要處分警察，「不是我一個人說了算」，已經把簡訊轉給警方的督察系統，進一步調查詳細的情況。

據了解市警局局長方仰寧今天已經處分台南市一分局分局長兩支小過，理由是認為對於前總統相關事宜處理太慢，沒有政治敏感度。

黃偉哲今天在受訪時，表示一早確實有接到陳水扁的簡訊，而簡訊裡面的說法是跟陳致中在臉書的表態一樣，認為警方處理太慢，而他認為現在911事件剛過，可疑物品確實可能會讓人以為有心人士想要做什麼，雖然警方查證事情是烏龍一場，但是陳前總統在意的應該是警方有沒有掌握前總統的相關治安狀況。

黃偉哲表示，警方到底有沒有失職，會有督察系統來調查，後續如何處理，也尊重警察。

陳水扁位在台南住處外，9月7日發現有一個寫著陳水扁名字的信封袋，但警方一直到13日才前往關切，但是事後證實，信封是陳家的外籍女傭拿出來，後來又被其他人放在門口。

陳水扁 黃偉哲 警察

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