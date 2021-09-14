前藍營五連霸議員入民眾黨 高虹安：貨真價實的白色力量

前國民黨籍的彰化縣五連霸議員張雪如近期加入民眾黨，並擔任彰化縣黨部主委，為民眾黨在中台灣正式插旗，並將衝擊2022大選。關鍵推手民眾黨立委高虹安今也貼出兩人合照，強調張雪如只有第三次參選短暫加入國民黨，其餘都以無黨籍參選，2018年也與競選連任的台北市長柯文哲合掛看板，張雪如是貨真價實的「白色力量」。

高虹安指出，張雪如長期投身婦女、兒少保護，第一次見面時就深深感受到張對弱勢的關懷，之後自己也以彰化縣主委身分，與張一起捐贈防疫物資給醫療院所，當張答應願意加入團隊一起努力時候，真的非常開心，「中彰投是我甫加入民眾黨主席賦予我的責任區，很感謝彰化能有雪如姊加入一起並肩同行」。

對於張雪如入黨消息曝光後，遭罷免的桃園市前議員王浩宇卻號召網軍出征，高虹安表示，「有一些無聊人士號召網軍出征雪如姊，我想這些粗暴的言論Duck(大可)不必，認真替人民服務才能贏得認同！」