時力憲改草案出爐 立委增至156席、不分區門檻降為3%

立法院新會期將於17日開議，時代力量立法院黨團今公布有關「降低修憲門檻」、「聯立制」、「廢考監」、「勞動、兒童、環境基本權入憲」等憲改草案，其中在立委選舉部分，時力認為應採聯立制，規畫156席總席次的立委，區域與不分區各半，不分區立委的政黨票當選門檻5%應下修至3%，才能在國會呈現多元民主；另為趕上2022年修憲複決公投綁大選時程，修憲委員會應於新會期盡速運行及排案審查。

時力黨團總召邱顯智指出，我國已16年未修憲，正因門檻高不可攀，複決同意票必須達到965萬票才能通過，比總統當選票數817萬票還要高，「幾乎是不可能的任務」，應將原「立委四分之三出席、四分之三同意」再加上有效同意票過「全體選民」半數的超高門檻，下修為較合理的「立委三分之二出席、三分之二同意」再加上「投票人過總投票人數半數且同意票過半數」的門檻，好讓憲法能更貼近時代脈動與人民意旨。

邱顯智表示，現行立委選舉採「單一選區兩票制」，也就是一票選人、一票選黨的「並立制」，缺點是未忠實反映政黨政治精神，時力參考德國「聯立制」，規畫在156席總席次中有73席區域立委、10席原住民立委、73席不分區立委，並進行調和避免「超額席次」的產生，同時透過調整不分區席次，盡量接近政黨得票率，政黨票的當選門檻5%也要適度下修至3%。

時力黨團副總召陳椒華委員則說明，我國現行五權分立制度，將考試權從行政權中獨立，並將彈劾權從立法權中抽離，造成權力分立界線爭議，也讓行政與監督的效能不彰，應符合國際民主國家常態，廢除考監兩院，重塑三權分立的國家憲政體制，監察院的「彈劾權」則應歸入立法院職權，審計部所職掌的審計權則依其性質另成立「國家審計委員會」，原設於監察院下的「國家人權委員會」也應以憲法保障獨立性，符合《巴黎原則》的要求。

時力黨團幹事長王婉諭表示，我國憲法自1947年公布以來，憲法第二章「人民之權利義務」並未修正，過去雖然有以「增修條文」或「個案釋憲」的方式進行補充，然而保障程度仍然有限，應透過修憲方式，系統性地補足包含勞動權、兒童權、環境權等人民基本權利範圍。