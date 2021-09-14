快訊

直播／今增2本土、3境外 幼兒園群聚再添病例

1家12人確診 新冠康復者的告白：第一次離鬼門關這麼近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時力憲改草案出爐 立委增至156席、不分區門檻降為3%

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立法院黨團今舉行記者會公布有關「降低修憲門檻」、「聯立制」、「廢考監」、「勞動、兒童、環境基本權入憲」等憲改草案。記者吳亮賢／攝影
時代力量立法院黨團今舉行記者會公布有關「降低修憲門檻」、「聯立制」、「廢考監」、「勞動、兒童、環境基本權入憲」等憲改草案。記者吳亮賢／攝影

立法院新會期將於17日開議，時代力量立法院黨團今公布有關「降低修憲門檻」、「聯立制」、「廢考監」、「勞動、兒童、環境基本權入憲」等憲改草案，其中在立委選舉部分，時力認為應採聯立制，規畫156席總席次的立委，區域與不分區各半，不分區立委的政黨票當選門檻5%應下修至3%，才能在國會呈現多元民主；另為趕上2022年修憲複決公投綁大選時程，修憲委員會應於新會期盡速運行及排案審查。

時力黨團總召邱顯智指出，我國已16年未修憲，正因門檻高不可攀，複決同意票必須達到965萬票才能通過，比總統當選票數817萬票還要高，「幾乎是不可能的任務」，應將原「立委四分之三出席、四分之三同意」再加上有效同意票過「全體選民」半數的超高門檻，下修為較合理的「立委三分之二出席、三分之二同意」再加上「投票人過總投票人數半數且同意票過半數」的門檻，好讓憲法能更貼近時代脈動與人民意旨。

邱顯智表示，現行立委選舉採「單一選區兩票制」，也就是一票選人、一票選黨的「並立制」，缺點是未忠實反映政黨政治精神，時力參考德國「聯立制」，規畫在156席總席次中有73席區域立委、10席原住民立委、73席不分區立委，並進行調和避免「超額席次」的產生，同時透過調整不分區席次，盡量接近政黨得票率，政黨票的當選門檻5%也要適度下修至3%。

時力黨團副總召陳椒華委員則說明，我國現行五權分立制度，將考試權從行政權中獨立，並將彈劾權從立法權中抽離，造成權力分立界線爭議，也讓行政與監督的效能不彰，應符合國際民主國家常態，廢除考監兩院，重塑三權分立的國家憲政體制，監察院的「彈劾權」則應歸入立法院職權，審計部所職掌的審計權則依其性質另成立「國家審計委員會」，原設於監察院下的「國家人權委員會」也應以憲法保障獨立性，符合《巴黎原則》的要求。

時力黨團幹事長王婉諭表示，我國憲法自1947年公布以來，憲法第二章「人民之權利義務」並未修正，過去雖然有以「增修條文」或「個案釋憲」的方式進行補充，然而保障程度仍然有限，應透過修憲方式，系統性地補足包含勞動權、兒童權、環境權等人民基本權利範圍。

修憲 立法院 時代力量

延伸閱讀

詐騙層出不窮 立委要求警方重視

立委呼籲教育部統一制定疫情停課標準

跨黨派立委要求 軍公教待遇審議委員會納入教師代表

台南前議長周五六輔選攻訐立委郭國文 二審和解判緩刑

相關新聞

大新竹合併議題 蔡英文：必須審慎嚴謹的討論

總統蔡英文今天上午在新竹市長林智堅及立委柯建銘陪同下，到新竹市參訪國家太空中心、華德福非營利幼兒園，對於近日持續發酵的大...

機組員哭喊不想關14天 醫護：應在5月讓他們來做志工

Delta近日在桃園、新北接連爆發，國人重新檢視機組員防疫政策，芝加哥返台機組員規定要住防疫旅館14天，有機組員哭喊，這...

無黨籍彰化縣議員張雪如認了 出任民眾黨彰化縣部主委

積極擴展政治版圖的民眾黨，已陸續成立19個縣市黨部，彰化縣黨部最近將成立，完成最後一塊拼圖，將由現任無黨籍縣議員張雪如出...

駐美處更名案曝光遭北京反對 趙怡翔：不會「見光死」

外傳美國政府考慮將我駐美代表處更名「台灣代表處」，而中國大陸方面已就此向美方提出嚴正交涉，不得更名；駐美代表處前政治組組...

聯合國大會將開議 美：支持台灣有意義的國際參與

聯合國大會14日將開議，對於台灣參與聯合國運作的立場，一名美國國務院發言人表示，美國支持台灣以會員身分，有意義參與非以國...

【藍黨魁大亂鬥／上】張亞中移送案引爆借刀殺人論 前黨務主委：有史以來最髒的一次

距離國民黨主席選舉投票倒數11天，鬥爭檯面化。針對候選人張亞中不斷批評另一候選人朱立倫，國民黨選舉監察委員會以涉嫌違反競選公約，移送考紀會處理，卻掀起更大爭議。這齣移送張亞中的大戲，引爆「借刀殺人」的陰謀論，幕後影武者揮刀，究竟劍指朱立倫，還是江啟臣？朱立倫急著自清，江啟臣直指有人是分化同志的「撒旦」，張亞中推薦的選監委員質疑黨部介入監選，黨內氣氛詭譎，大老們私下搖頭，主席選舉選到同志互砍，刀刀見骨，還如何團結國民黨？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。