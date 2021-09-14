蔡英文訪視華德福幼兒園 地方人士：替林智堅打強心針

新竹市長林智堅上周提出新竹縣、市應合併的「大新竹」願景，議題從地方討論到中央，燒了整整一周，昨終鬆口「既拋出議題，就應該要留下來」，政治動向趨見明顯。總統蔡英文今到新竹華德福幼兒園訪視，雖然只簡單提到縣市合併議題，林智堅的幕僚也堅稱蔡英文的行程早在半個月前就敲定，但林智堅與蔡英文關係匪淺，加上華德福幼兒園地處縣市交界，可有效映襯縣市合併議題，如此敏感的時機點，蔡英文的到來，彷彿替林智堅打了一劑強心針。

林智堅近期頻頻透過廣播節目與臉書解釋自己提出縣市合併議題的想法，也積極拜會綠營重要人士，連自家族譜都端出，強調自己與新竹的地域情感，從原本的只談合併到喊話楊文科一起推動縣市合併升格為台灣第七都，加上鬆口要「留下來」，種種跡象看來，縣市合併似乎是「玩真的」。

熟悉林智堅的人士分析，林智堅傳出揮軍參選桃園市長到入閣中央都暫阻斷後，經深思熟慮，決定投入自己熟悉的戰場，端出縣市合併議題，從城市治理、竹科戰略、城市稅收補助切入，除增加曝光度，也觀察民意走向，加上蔡英文對縣市合併議題持正面態度，今天訪視華德福幼兒園又大讚林智堅的施政績效，因此這段時間很關鍵，只要林智堅成功與各持己見的綠營政院人事達成共識，縣市合併升格就只是時間上的問題。

地方人士分析，倘若真在明年中敲定合併升格，林智堅與楊文科將成藍綠首要代表出戰參選大新竹市長的人選。目前新竹市人口數為44.82萬人，新竹縣為56.31萬人，回顧2018年縣市長選戰，林智堅與楊文科都拿下10萬7000多票，保守估計，要勝選大新竹市長安全票絕對要有20萬票以上。

屆時選戰將回歸傳統藍綠對決，竹科出身的楊文科除有廣大的科技基礎做後盾，也將鎖定新竹縣市以往藍大於綠的政治版圖，緊抓藍營基本盤，主打傳統組織戰；林智堅則會端出竹市的優良政績，挾著竹市優勢以城市年輕化為主軸，搭配親子牌搶奪竹縣竹科人口較多的竹北市票源，換句話說，雙方都有優勢，中間選民與外移人口成為勝選關鍵。

即使明年無法完成修法促成縣市合併，但兩屆任滿的林智堅只要在選前遷戶籍，一樣能打著縣市合併的急先鋒跨溪參選新竹縣，並以此為選舉主張爭取新竹縣民認同，一場縣市合併大戲，綠營急，藍營拖，苗栗是否插花成功？最關鍵的，還是中央那一關。