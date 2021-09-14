大新竹合併議題 蔡英文：必須審慎嚴謹的討論

總統蔡英文今天上午在新竹市長林智堅及立委柯建銘陪同下，到新竹市參訪國家太空中心、華德福非營利幼兒園，對於近日持續發酵的大新竹合併議題，蔡英文表示，必須有審慎嚴謹的討論，希望大家透過參與跟討論，讓政策在形成的過程中可以更完整。

蔡英文表示，近來大家在講的合併議題，希望因為合併促進區域發展，這個確實是攸關國家整體規畫的一個重大議題，除了要考慮民意之外，我們在法制面的配套措施，還有其他多處的考量，都必須有審慎嚴謹的討論，也希望大家透過參與跟討論，讓政策在形成的過程中可以更完整。

柯建銘也指出，新竹縣市合併，不是只有林智堅可以選，所有有志發展的人都可以參選，新竹縣市合併的議題也不是新概念，縣長楊文科加碼合併升格倒是一個題目，為了大新竹發展，共同來讓城市脫胎換骨。

林智堅說，他上周提出大新竹合併議題，得到很多市民及縣民支持，希望藉由縣市合併升格為直轄市，不論在教育、交通、環境及都市發展上，都有更有效率的整體規畫，讓事權統一、讓財政資源更豐沛，延攬更多好的人才，為市民、縣民一起努力。