讚楊志良「台灣唐吉訶德」 郝龍斌酸高端沒人打
前衛生署長楊志良今天舉行新書發表會，前國民黨副主席郝龍斌出席致詞，他形容，楊志良是「台灣唐吉訶德」，先前兩人向法院聲請停止高端EUA，有如十萬鐵軍支持，自己感到無比力量，並吐槽高端現在很少人要打。
郝龍斌、楊志良日前向法院聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權處分（EUA），台北高等行政法院認為，他們並非適格當事人，上月裁定聲請駁回，但可抗告。
楊志良「生存革命」新書發表會，包含國民黨立委費鴻泰、鄭麗文，與前衛生署藥政處長王惠珀等人出席。
郝龍斌今天出席致詞提到，先前兩人反對高端疫苗，因為沒有經過第三期實驗，不可施打在人體。如今國產疫苗投入施打後，屢傳不良反應，接種人數很低，還加開時段、免預約。
郝龍斌說，我們之所以這麼做，中間很多理由，有楊志良在宛如「十萬鐵軍支持」，充滿無比力量，他像台灣唐吉訶德，勇於面對挑戰，相信有天他會達到目的並成功。
關於新書「生存革命」，楊志良說，台灣現在面臨「新四不一沒有」的社會困境，包含不婚、不生、不養、不活，多數年輕人覺得未來沒有前景。
因此，他在新書提出三解方，首先，應該重塑政治典範，停止為權勢、選票，以意識形態治國；其次擘劃社福願景，推動超高齡社會發展法、攜手共老；最後，完善保健醫療，健康政策需要宏觀改革。
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