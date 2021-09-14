關注智慧機械和生技等 龔明鑫將率團訪問中東歐三國

外交部歐洲司司長陳立國今天表示，國發會主委龔明鑫將在10月底率領大約65人的投資考察團訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛，團員除了政府官員，還包括國內優勢產業代表、公協會幹部等，主要包括來自資通訊、精密機械及電動車等產業的重要企業人士，而因在疫情期間出訪，也會有疾管署的防疫官隨行。

陳立國今天在外交部例行記者會上表示，近來我國與中東歐國家的關係持續深化，繼去年捷克參議長韋德齊率團訪台後，今年立陶宛、斯洛伐克、捷克與波蘭都宣布捐贈我國疫苗，展現國際民主夥伴的團結與友好情誼。尤其台灣與立陶宛更規劃在今年下半年相互設處，進一步強化台灣與中東歐國家的連結。

陳立國表示，考察團將於10月20日至30日，搭乘國籍航空的包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛等3個中東歐國家。

國家發展委員會綜合規劃處處長張惠娟表示，訪團關注幾個合作面向，包括重工業基礎的智慧機械，還有智慧城市，另外在數位經濟發展下創新、新創的政策規劃，我方依我國的需求跟他們需求看如何兩邊合作，另外最近因為戰略需求，生技方面合作也是重點，而台灣在某些層面的經濟發展上比一些國家有經驗，也可以經驗分享如何合作，也是這次討論重點，至於詳細行程還要透過跨部會會議進行協調跟討論。

陳立國說，疫情期間出訪，外交部和與中央流行疫情指揮中心及衛福部一直保持密切聯繫，確保團員健康與防疫安全，另外也有疾管署防疫官隨行，讓團員的防疫工作在這次任務過程中都能確實貫徹執行，外交部也會指示相關外館妥善安排，並請駐在國協助我方執行防疫措施。

媒體關注我國和立陶宛雙邊設處進度，陳立國說，對於他們來台設處，外交部再次表達竭誠歡迎，這涉及立陶宛內部相關法律程序，我方將耐心等待，至於我方設處進度自從宣布後都進行得很順利，日後適當時機再和國人報告；而斯洛伐克來台訪團，這涉及雙方政府間的協調，會藉由這次考察團雙方進一步討論，有確切消息後會在第一時間說明。