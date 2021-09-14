快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

關注智慧機械和生技等 龔明鑫將率團訪問中東歐三國

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部歐洲司司長陳立國(右)、國家發展委員會綜合規劃處處長張惠娟(左)。圖／取自外交部直播網址
外交部歐洲司司長陳立國(右)、國家發展委員會綜合規劃處處長張惠娟(左)。圖／取自外交部直播網址

外交部歐洲司司長陳立國今天表示，國發會主委龔明鑫將在10月底率領大約65人的投資考察團訪問斯洛伐克、捷克和立陶宛，團員除了政府官員，還包括國內優勢產業代表、公協會幹部等，主要包括來自資通訊、精密機械及電動車等產業的重要企業人士，而因在疫情期間出訪，也會有疾管署的防疫官隨行。

陳立國今天在外交部例行記者會上表示，近來我國與中東歐國家的關係持續深化，繼去年捷克參議長韋德齊率團訪台後，今年立陶宛、斯洛伐克、捷克與波蘭都宣布捐贈我國疫苗，展現國際民主夥伴的團結與友好情誼。尤其台灣與立陶宛更規劃在今年下半年相互設處，進一步強化台灣與中東歐國家的連結。

陳立國表示，考察團將於10月20日至30日，搭乘國籍航空的包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛等3個中東歐國家。

國家發展委員會綜合規劃處處長張惠娟表示，訪團關注幾個合作面向，包括重工業基礎的智慧機械，還有智慧城市，另外在數位經濟發展下創新、新創的政策規劃，我方依我國的需求跟他們需求看如何兩邊合作，另外最近因為戰略需求，生技方面合作也是重點，而台灣在某些層面的經濟發展上比一些國家有經驗，也可以經驗分享如何合作，也是這次討論重點，至於詳細行程還要透過跨部會會議進行協調跟討論。

陳立國說，疫情期間出訪，外交部和與中央流行疫情指揮中心及衛福部一直保持密切聯繫，確保團員健康與防疫安全，另外也有疾管署防疫官隨行，讓團員的防疫工作在這次任務過程中都能確實貫徹執行，外交部也會指示相關外館妥善安排，並請駐在國協助我方執行防疫措施。

媒體關注我國和立陶宛雙邊設處進度，陳立國說，對於他們來台設處，外交部再次表達竭誠歡迎，這涉及立陶宛內部相關法律程序，我方將耐心等待，至於我方設處進度自從宣布後都進行得很順利，日後適當時機再和國人報告；而斯洛伐克來台訪團，這涉及雙方政府間的協調，會藉由這次考察團雙方進一步討論，有確切消息後會在第一時間說明。

立陶宛 外交部 斯洛伐克

延伸閱讀

拜登國安顧問與立陶宛總理通話 挺立方抗陸脅迫

蕭美琴會晤立陶宛國會議員 雙橡園端台味夜市牛排招待

多國議員力挺台灣與立陶宛 籲北京終止霸凌

美國副助卿訪立陶宛 會晤外長商討經濟合作

相關新聞

大新竹合併議題 蔡英文：必須審慎嚴謹的討論

總統蔡英文今天上午在新竹市長林智堅及立委柯建銘陪同下，到新竹市參訪國家太空中心、華德福非營利幼兒園，對於近日持續發酵的大...

機組員哭喊不想關14天 醫護：應在5月讓他們來做志工

Delta近日在桃園、新北接連爆發，國人重新檢視機組員防疫政策，芝加哥返台機組員規定要住防疫旅館14天，有機組員哭喊，這...

無黨籍彰化縣議員張雪如認了 出任民眾黨彰化縣部主委

積極擴展政治版圖的民眾黨，已陸續成立19個縣市黨部，彰化縣黨部最近將成立，完成最後一塊拼圖，將由現任無黨籍縣議員張雪如出...

駐美處更名案曝光遭北京反對 趙怡翔：不會「見光死」

外傳美國政府考慮將我駐美代表處更名「台灣代表處」，而中國大陸方面已就此向美方提出嚴正交涉，不得更名；駐美代表處前政治組組...

【午間快報】分局長因扁住處出現不明紙袋記過／廈門爆疫情全市小區封閉

•針對前總統陳水扁住處遭放置不明牛皮紙袋，台南市警察局今天指出，台南市警一分局偵辦過程中未依三線系統報告警察局，也未適時向陳前總統說明案件偵處進度，將分局長方國璽記過二次。方國璽說，他事情沒有做好，對陳水扁前總統表達歉意，會自我檢討，並自請處分。

讚楊志良「台灣唐吉訶德」 郝龍斌酸高端沒人打

前衛生署長楊志良今天舉行新書發表會，前國民黨副主席郝龍斌出席致詞，他形容，楊志良是「台灣唐吉訶德」，先前兩人向法院聲請停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。