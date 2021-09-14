藍批大新竹升格為林智堅 綠反擊：絕非因人設事

國民黨立法院黨團針對大新竹市升格，今開記者會批是為新竹市長林智堅「因人設事」，並再拋出新竹縣市與苗栗合併升格。民進黨立法院黨團指出，絕不是「因人設事」，新竹縣市合併升格水到渠成，但根據苗栗縣政府提出的國土規畫，向北要與新竹縣市、向南與台中結盟、發展，現在就命定要與新竹縣市合併，對縣民不見得公平。

黨團書記長蔡適應說，苗栗縣政府的審議委員會民國108年通過國土規畫，並送給內政部公告，計畫中開宗名義認為苗栗發展兩個重要關鍵，第一是苗栗其實是北台跟中台兩大區塊重要樞紐關鍵，第二是必須要跟新竹縣市或台中採取互補合作模式。尤其苗栗的工業區、科學園區是經濟指標產業，向北整合竹科，向南銜接中科。

蔡適應說，從國土規畫來看，若現在就直接命定苗栗跟竹竹或台中合併是不公平的事情，要尊重民眾看法，尤其兩名苗栗立委也持相反意見，苗栗發展還有很多不同面向討論，但新竹縣市合併升格水到渠成，新竹縣市可以先行，之後再與苗栗策略合作，也許是個好方法。

黨團幹事長劉世芳說，絕對不是因人設事，新竹縣市已是台灣高科技重鎮，不管是清大、交大、工研院和科學園區，已是台灣科技首都，戰略經貿供應鏈自成一環；新竹縣長楊文科也在媒體表示縣市共同生活圈對鄉親有利，不會為個人考量反對，站在大新竹方向表示贊成。

劉世芳說，但對苗栗是否與新竹縣市合併，苗栗立委呈現兩個完全不同看法，但黨團目前收到的意見新竹縣市自然形成生活圈，是第一步可以發展的方向。