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日本再宣布贈台AZ疫苗 蘇貞昌：感謝五度贈台疫苗
日本外務大臣茂木敏充今天宣布，再次提供台灣50萬劑AZ疫苗。行政院長蘇貞昌表示，感謝日方將第五度贈台疫苗。
日本外務省今公開表示，日本至今已提供各國AZ疫苗超過2300萬劑，規劃再追加提供新一波疫苗給外國，分別是提供台灣50萬劑、越南40萬劑、泰國30萬劑與汶萊10萬劑。
蘇貞昌表示，日本外務大臣茂木敏充宣佈將再次提供台灣50萬劑疫苗。日本提供台灣的疫苗總計將達到390萬餘劑，他要再次代表政府表達誠摯的感謝。
蘇貞昌說，在防疫的路上，台灣曾對國際社會伸出援手、也在疫情緊張時得到朋友的協助，互助就是人類社會克服困難的關鍵。台灣感謝對台展現善意、在疫情中溫暖力挺的國家。政府也會持續向外洽購疫苗，讓更多民眾及早獲得疫苗的保護。
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