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蔡英文參訪國家太空中心 力拚台灣進軍國際太空產業

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
太空中心簡報目前台灣正在進行的太空計畫，蔡英文指示要朝進軍產業、國際發展。記者巫鴻瑋／攝影
太空中心簡報目前台灣正在進行的太空計畫，蔡英文指示要朝進軍產業、國際發展。記者巫鴻瑋／攝影

蔡英文總統今天上午到訪新竹，前往國家太空中心視導，隨行的還有科技部長吳政忠、民進黨立院黨團總召柯建銘及新竹市長林智堅。蔡英文致詞時表示，未來10年之內，太空產業作為台灣6大戰略產業中的關鍵項目，第3期國家計畫將由國家投資251億元，要讓台灣的太空產業進軍國際市場。

今年是國家太空中心成立30周年，上午蔡英文首先參訪衛星任務控制中心與影像處理中心，了解太空中心的自主的衛星操作與影像處理技術，隨後又進入整合測試廠房，視察預計2023年就要發射的獵風者衛星及福衛8號，前者可協助台灣更準確掌握颱風動向，後者則是高解析度光學遙測衛星。

蔡英文說，「探索太空、挑戰未知一直是人類的夢想，發展太空產業、參與全新的太空時代，台灣一定不會缺席」，她表示這是她上任以來重要的施政目標之一，她也表達對於台灣發展太空產業的信心「從福衛5號到福衛7號，台灣已經展現自主研發、製造衛星的實力 ，台灣有能力進軍全球的太空市場和產業。」

科技部長吳政忠致詞時則以伊隆馬斯克正在進行的星鏈計畫來述說，吳政忠表示未來10年會有數以萬計的低軌衛星布局，他說「人造衛星將會與手機連結，太空會全面滲透到台灣的產業」，他也表示會指示太空中心持續精進本土太空技術，培育相關太空人才，建立台灣自主的太空產業。

不過吳政忠也強調「台灣在15年前錯過網通產業，這次台灣不應該錯過」，因此希望太空中心行政法人化後，未來太空中心不會只做科研，還要協助政府做太空產業的佈局布局，除了太空發展法的通過，還有相關子法會進行跨部會協商。

新竹市長林智堅則提到，太空發展法已經三讀通過，太空中心也在新竹為台灣的太空發展已經有30年，林智堅說「台灣在科技上引領國際的地位，就科技部昨天公布的統計，科學園區營業額較去年成長25%，創8年來最大漲幅，全球的供應鏈正在重組，此刻應以台灣優先產業為先，如台積電要寶山的擴廠，因此思考大新竹的重組，才能讓台灣在國際上更有競爭力。」

蔡英文參訪國家太空中心，也目睹衛星與地面中心的訊號連結過程如何進行。記者巫鴻瑋／攝影
蔡英文參訪國家太空中心，也目睹衛星與地面中心的訊號連結過程如何進行。記者巫鴻瑋／攝影

太空人 新竹 蔡英文

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