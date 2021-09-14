聽新聞
test
0:00 / 0:00
無黨籍彰化縣議員張雪如認了 出任民眾黨彰化縣部主委
積極擴展政治版圖的民眾黨，已陸續成立19個縣市黨部，彰化縣黨部最近將成立，完成最後一塊拼圖，將由現任無黨籍縣議員張雪如出任首位主委，張雪如說，已有許多志同道合者主動加入，將在下屆縣議員選舉試水溫，不乏藍綠具分量的政壇人士加入，預期將衝擊地方政治生態。
張雪如已擔任5屆縣議員，原短暫加入國民黨籍，後來退黨參選，由於地方經營扎實，加上熱心投入公益，尤其是幫助無數受虐婦女、兒童，人脈極廣，深受肯定，在縣議員選舉都能高票當選，才獲民眾黨青睞，委以在彰化政治版圖開疆闢土的重任。
張雪如說，是民眾黨不分區立委高虹安，認同她在社會公益的奉獻，主動跟民眾黨主席、台北市長柯文哲引薦，她先是在今年8月10日北上與柯文哲面談，柯P也在8月15日親來彰化員林拜會，相談極為融洽。
張雪如說，高虹安與柯文哲都肯定她專業拯救受虐婦女及照顧弱勢的奉獻與成就，與民眾黨積極從事公益的理念相同，希望由她出任縣黨部主委，將這善的理念推展至全台。
對於擔任縣黨部主委之後，張雪如面對的是黨員招募及地方選舉布局。張雪如說，只要認同善的理念與民眾黨志同道合者，都歡迎加入民眾黨。至於選舉布局方面，在明年縣議員選舉，除她尋求競選連任外，已有多人主動加盟，包括北彰化及南彰化共10多人，其中不乏一些極分量的藍綠政壇人士，不排除在縣長及立委選舉人選，預期衝擊地方生態。
在民眾黨彰化縣黨部成立之前，張雪如發起一群有錢出錢、有力出力的社會志工，將在10月2日成立「快樂天堂基金會」，除幫助受虐婦女、兒童外，重點工作是「孤寡清貧善終計畫」，張雪如說，這是她20年來最大的心願與志業，協助無力殮葬的家庭的善終服務，是基金會成立後的第一要務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言