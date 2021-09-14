無黨籍彰化縣議員張雪如認了 出任民眾黨彰化縣部主委

積極擴展政治版圖的民眾黨，已陸續成立19個縣市黨部，彰化縣黨部最近將成立，完成最後一塊拼圖，將由現任無黨籍縣議員張雪如出任首位主委，張雪如說，已有許多志同道合者主動加入，將在下屆縣議員選舉試水溫，不乏藍綠具分量的政壇人士加入，預期將衝擊地方政治生態。

張雪如已擔任5屆縣議員，原短暫加入國民黨籍，後來退黨參選，由於地方經營扎實，加上熱心投入公益，尤其是幫助無數受虐婦女、兒童，人脈極廣，深受肯定，在縣議員選舉都能高票當選，才獲民眾黨青睞，委以在彰化政治版圖開疆闢土的重任。

張雪如說，是民眾黨不分區立委高虹安，認同她在社會公益的奉獻，主動跟民眾黨主席、台北市長柯文哲引薦，她先是在今年8月10日北上與柯文哲面談，柯P也在8月15日親來彰化員林拜會，相談極為融洽。

張雪如說，高虹安與柯文哲都肯定她專業拯救受虐婦女及照顧弱勢的奉獻與成就，與民眾黨積極從事公益的理念相同，希望由她出任縣黨部主委，將這善的理念推展至全台。

對於擔任縣黨部主委之後，張雪如面對的是黨員招募及地方選舉布局。張雪如說，只要認同善的理念與民眾黨志同道合者，都歡迎加入民眾黨。至於選舉布局方面，在明年縣議員選舉，除她尋求競選連任外，已有多人主動加盟，包括北彰化及南彰化共10多人，其中不乏一些極分量的藍綠政壇人士，不排除在縣長及立委選舉人選，預期衝擊地方生態。