機組員哭喊不想關14天 醫護：應在5月讓他們來做志工

Delta近日在桃園、新北接連爆發，國人重新檢視機組員防疫政策，芝加哥返台機組員規定要住防疫旅館14天，有機組員哭喊，這個月關完，下個月再關，只想大哭一場。但有醫護人員對此不以為然，護理師陳小姐就表示，疫情嚴峻時，他們沒人敢回家，若院內有人確診，也全都要關起來，那段日子也沒哭呀，認為機組員應該在5月的時候來醫院當志工，才能理解醫護是如何在為這些人「承擔他們燒起來的火」。

台灣今年已出現不只一次航空業感染事件，社會各界開始檢討是否因防疫政策不夠嚴謹，所以才會導致破口發生，有民眾呼籲應該比照一般人一樣，返台通通隔離14天。

有機組員就說，很多人都講關14天沒什麼，大家都能，為何機組員不行，但他們的工作就是要飛，這個月關完，下個月繼續關，下下個月還得關，不知道自己一年能有幾個14天。另外也說自己住的烏來檢疫所內環境不佳，不只有蟲飛來飛去，還會每個小時廣播，有時提醒採檢，有時提醒禁菸，有時提醒吃午餐、倒垃圾，精神真的撐不下去，好想大哭一場。

但這番言論卻引起身為護理師的陳小姐不滿，她說，他們在照顧病患的時候，連家都不敢回，只要有同事篩檢陽性，整個單位都要關起來，每天膽戰心驚，而且還看不到盡頭，那段日子才是最痛苦的，拜託機組員配合，乖乖待在家，他們真的不想再過一次那種日子了。

陳小姐表示，機組員如果再不關，那就要換醫護人員來承擔這些問題了，當初疫情爆發時，應該讓這些機組員都來醫院做志工，他們才了解自己的疏忽，讓院內工作人員究竟承擔了多少壓力及風險。