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國史館與胡佛研究所簽合作備忘錄 盼搭台美橋樑

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國史館與美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館於台北時間14日以視訊方式簽署學術合作備忘錄。圖／國史館提供
國史館與美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館於台北時間14日以視訊方式簽署學術合作備忘錄。圖／國史館提供

國史館與美國史丹佛大學胡佛研究所圖書檔案館於台北時間14日以視訊方式簽署學術合作備忘錄。國史館館長陳儀深表示，簽署備忘錄將有助雙方更進一步的學術交流，共同進行研究及出版檔案史料，共享研究資源，搭建台美學者橋梁。

陳儀深於致詞時感謝胡佛研究所所長、前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）博士、副所長兼檔案館館長魏肯博士對雙方進行學術合作的支持及檔案館東亞館藏部主任林孝庭博士居間協助促成，尤其感謝嘉賓在艱困的防疫期間以視訊方式參與儀式。

國史館指出，開放社會帶來學術環境改變與史料大量公開，透過多種檔案的對照解讀，擴大跨領域、跨學科對話，帶來多元創新觀點交互激盪。兩館對於近現代檔案典藏與學術研究有很多共同興趣，雙方合作可以互通有無，並整合政府、學界、民間等多方面力量，透過優質與全方位的合作交流平台，相信可以為台美公共政策與歷史研究，開創進一步發展契機。

國史館也指出，胡佛研究所為美國知名公共政策智庫，1919年由美國政治家、後成為第31任總統的赫伯特胡佛（Herbert Hoover）於史丹佛大學校園內創辦，最初為收集第一次世界大戰有關文獻，其後徵集範圍擴大，並延攬研究人員，1956年定全名為「胡佛戰爭、革命與和平研究所」，以記錄並研究世界相關政治體制變遷為宗旨。所轄檔案館注重近代人物與機構團體檔案文獻的徵集、整理、保存及開放，館藏劃分為世界七大區域，早年以大量珍貴蘇聯檔案史料馳名，為冷戰史研究學者所必訪，近年來更致力於拓展近代東亞與台灣人物檔案史料的蒐藏、研究及公開，如中國國民黨黨史資料、蔣中正日記、蔣經國日記、王昇日記、黃杰日記等。

國史館表示，國史館近期為辦理「歷任總統資料庫」計畫項下「蔣經國總統資料庫」建置計畫，結合各相關檔案典藏機構資源，合作進行蔣經國檔案文獻目錄清查、資料蒐集、分析及編輯工作。在與胡佛檔案館接洽期間，達成簽署學術合作備忘錄共識。

國史館 蔣經國 館長

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