聽新聞
test
0:00 / 0:00
選大新竹？林智堅鬆口「留下來」 潛在對手批切割苗栗
新竹市長林智堅提出縣市合併升格議題，引發政治聯想，林智堅日前接受電台專訪被問到若合併是否選大新竹時，終於鬆口「提了就應該要留下來」。對此有意參選新竹市長的時代力量立委邱顯智表示，縣市是否合併、怎麼區域劃分，是可以討論且重要的議題，「但在談合併的時候，林市長一直刻意略過苗栗，竹竹苗為北台灣重要科技廊帶，不懂為什麼要刻意做這個切割」。
邱顯智也質疑，如果林智堅認為縣市合併是重要議題，「為什麼做了七年市長，即將卸任才想到？」且新竹縣市加起來102萬人，不符合地制法升格要件，民進黨團總召柯建銘卻說可修法下降到100萬人，難道可以因人設事？
邱顯智說，若因卸任首長想要繼續執政，就做相應調整，彰化縣早就符合升格的資格，雲嘉嘉合併也要一併討論，反對因人設事，因個案調整，縣市合併應是通盤考量，並就財政劃分問題，進行相關法令的合理調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言