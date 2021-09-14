反對2022合併大新竹 竹竹苗立委串連：2026才是時機

新竹市長林智堅兩任任期明年屆滿，近日卻拋出新竹市與新竹縣合併為大新竹市構想，並公開表示會參選大新竹市長，民進黨團也揚言背書修法，引發因人設事質疑。立法院國民黨團上午集結新竹縣市與苗栗縣立委，呼籲從長計議。

新竹縣立委林為洲表示，林智堅拋出議題很好，但不能為個人，2026是最好時機，要合併升格，竹竹苗、花東都應考量，全國政府也應兩級化；台中市合併升格歷經五年，而且是自然升格，現在新竹縣市還要修地制法硬搞，就是因人設事。

新竹市立委鄭正鈐質疑，民進黨只提新竹縣市合併升格，將讓台中以北有5直轄市，只跳過苗栗不合理？竹竹苗應一起合併升格；合併升格也應同時啟動區域計畫法、行政區劃法、財政收支劃分法與地方制度法4法修法解決人與錢的問題。

鄭正鈐說，過去林智堅對竹竹合併議題曾說沒討論過，當時民進黨團總召柯建銘也說牽涉國土規劃，要從長計議；現在林突然表態要參選合併後大新竹市長，柯就背書2022年前要完成任務，不顧民意尚無共識，充滿因人設事規劃。

新竹縣立委林思銘表示，新竹縣市合併只會成為「迷你第7都」，不能帶來更多統籌分配款與資源，應把共同生活圈的苗栗拉進來，人口、幅員與產業串聯才有意義，否則其他縣市也談合併，「全台都是都」，行政區劃還有意義？

苗栗縣立委徐志榮也說，贊成竹竹苗併，因竹苗本就是一家，但因應2022年地方九合一選舉將展開，要參選的都已在經營，現在併下去情何以堪，要也是在2026年謀定後動。

苗栗縣立委陳超明則表示，苗栗縣各級民選公職都「反對竹竹苗合併」，因為合併後只有竹南、頭份有實力，其他鄉鎮市都將邊緣化。陳也提到，竹南科學園區發生群聚，林智堅在香山設邊境篩選站，也沒伸援手，以鄰為壑，沒有同島一命。

陳超明說，竹竹苗各自努力可能比合併升格發展好，若真要併成第7都，市中心也要設在苗栗縣，苗栗各鄉鎮才不會邊緣化。

陳超明表示，苗栗縣不是窮，是因財政收支劃分法讓財政困難，今年苗栗縣上繳中央250億元，創稅能力強不亞於新竹縣市，卻只獲中央111億元補助，但嘉義縣上繳52億元，卻獲131億元補助，屏東縣上繳144億元，也獲194億元補助。