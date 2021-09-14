駐美處更名案曝光遭北京反對 趙怡翔：不會「見光死」

外傳美國政府考慮將我駐美代表處更名「台灣代表處」，而中國大陸方面已就此向美方提出嚴正交涉，不得更名；駐美代表處前政治組組長趙怡翔今天指出，台美共享利益與價值，即便有心人士曝光任何談論中的事情，未必會「見光死」。

趙怡翔上午接受廣播電台寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，談論駐美代表處更名、台美關係、美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平通話等議題。

拜習通話隔天，英國金融時報便獨家報導拜登政府考慮讓駐美代表處更名，外界質疑有心人士放話、操作，周玉蔻也詢問趙怡翔的看法。

趙怡翔說，「我可以肯定一件事，不會是（駐美）代表處和台灣方面去放話。」

他表示，幾年前台美關係很多事情確實會見光死，所謂見光死是指，獲得過多關注的話，有些人可能傾向更為謹慎處理而收手；但現在台美關係已不同，雙方很清楚自身定位，也共享利益與價值，「談任何事情，即便有人有心去曝光之後，未必會對事情本身有所影響。」

趙怡翔比較美國前總統川普與現任總統拜登的對台態度，認為川普有個挺台的團隊，但對川普個人而言，台灣並非其關注的議題之一；拜登外交政策則是基於美國的利益跟價值，且有更大的國際號召力，相信在拜登任內，台美關係將穩健成長。

至於國民黨針對駐美代表處更名案的評論，包括更名首選為中華民國，立委蔣萬安呼籲改善外交人員待遇等；趙怡翔說，「一個政黨不要淪落成講酸民的話。」

此外，談到環球時報總編輯胡錫進，趙怡翔表示自己非常喜歡他，還稱胡錫進為「國際關係上的韓國瑜」；他解釋，是指胡錫進說話很狂、很野，卻很有話題性，但要清楚，胡錫進代表的是中國官媒，我方政治人物發言不該跟胡一致。

周玉蔻也問及外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄訪美，但趙怡翔未多談，僅表示台美本有許多既定對話平台，溝通完全零距離。

節目一開始，周玉蔻詢問趙怡翔個人動向，以及外傳他離開駐美代表處，是因駐美代表蕭美琴不喜歡他；趙怡翔表示，相關傳聞完全不是事實，並表示很開心蕭美琴接任駐美代表。

至於是否選台北市議員，趙怡翔說，不會排斥這個機會，但還沒積極規畫。