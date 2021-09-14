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阿扁紙袋案 黃偉哲：應是外傭誤會、失職官警嚴懲致歉
前總統陳水扁在台南的家門口被放可疑的不明包裹，台南警方遭陳水扁兒子陳致中質疑9月7日晚間發現報案後，事隔多日警方才於13日傍晚詢問他與外傭。台南市長黃偉哲上午對此表示，經查應非恐怖攻擊或「有心人士」所為，而是他們家的外籍移工看護因誤會產生；因為陳前總統受到驚嚇，可以要求警察局長方仰寧、轄區一分局分局長方國璽前往向阿扁致意；另外因為阿扁感到非常的不舒服，相關失職的官警、將會受到嚴厲處分。
阿扁疑受「驚嚇」新聞一出，南市警局今天表示，該案處理，一分局有疏失，依律對分局長方國璽記小過兩次。
據稱陳家看護當天將家中的紙袋拿至一樓回收室，有人看到包裹上有陳水扁名字才把紙袋放在陳家門口。昨天陳水扁透過兒子陳致中在臉書發聲明，表示，9月7日就報警，「謝謝警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞，並履勘現場」，他認為離報案時間已事隔多日。
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