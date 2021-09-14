快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿扁紙袋案 黃偉哲：應是外傭誤會、失職官警嚴懲致歉

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
阿扁包裹事件，黃偉哲（中）稱應是「誤會」，失職官警嚴懲致歉。記者周宗禎／攝影
阿扁包裹事件，黃偉哲（中）稱應是「誤會」，失職官警嚴懲致歉。記者周宗禎／攝影

前總統陳水扁在台南的家門口被放可疑的不明包裹，台南警方遭陳水扁兒子陳致中質疑9月7日晚間發現報案後，事隔多日警方才於13日傍晚詢問他與外傭。台南市長黃偉哲上午對此表示，經查應非恐怖攻擊或「有心人士」所為，而是他們家的外籍移工看護因誤會產生；因為陳前總統受到驚嚇，可以要求警察局長方仰寧、轄區一分局分局長方國璽前往向阿扁致意；另外因為阿扁感到非常的不舒服，相關失職的官警、將會受到嚴厲處分。

阿扁疑受「驚嚇」新聞一出，南市警局今天表示，該案處理，一分局有疏失，依律對分局長方國璽記小過兩次。

據稱陳家看護當天將家中的紙袋拿至一樓回收室，有人看到包裹上有陳水扁名字才把紙袋放在陳家門口。昨天陳水扁透過兒子陳致中在臉書發聲明，表示，9月7日就報警，「謝謝警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞，並履勘現場」，他認為離報案時間已事隔多日。

陳致中在臉書替父親阿扁發文。圖／截自陳致中臉書
陳致中在臉書替父親阿扁發文。圖／截自陳致中臉書

陳水扁 陳致中 看護

延伸閱讀

阿扁總統郵包案分局長遭記過 陳致中：謝謝巿警局重視

遭記過2次 分局長方國璽：事情沒處理好向陳前總統道歉

阿扁住處紙袋案 台南一分局長方國璽記過2次

陳水扁家門外不明物烏龍 陳水扁批警方辦案太慢

相關新聞

大新竹合併議題 蔡英文：必須審慎嚴謹的討論

總統蔡英文今天上午在新竹市長林智堅及立委柯建銘陪同下，到新竹市參訪國家太空中心、華德福非營利幼兒園，對於近日持續發酵的大...

機組員哭喊不想關14天 醫護：應在5月讓他們來做志工

Delta近日在桃園、新北接連爆發，國人重新檢視機組員防疫政策，芝加哥返台機組員規定要住防疫旅館14天，有機組員哭喊，這...

無黨籍彰化縣議員張雪如認了 出任民眾黨彰化縣部主委

積極擴展政治版圖的民眾黨，已陸續成立19個縣市黨部，彰化縣黨部最近將成立，完成最後一塊拼圖，將由現任無黨籍縣議員張雪如出...

駐美處更名案曝光遭北京反對 趙怡翔：不會「見光死」

外傳美國政府考慮將我駐美代表處更名「台灣代表處」，而中國大陸方面已就此向美方提出嚴正交涉，不得更名；駐美代表處前政治組組...

【午間快報】分局長因扁住處出現不明紙袋記過／廈門爆疫情全市小區封閉

•針對前總統陳水扁住處遭放置不明牛皮紙袋，台南市警察局今天指出，台南市警一分局偵辦過程中未依三線系統報告警察局，也未適時向陳前總統說明案件偵處進度，將分局長方國璽記過二次。方國璽說，他事情沒有做好，對陳水扁前總統表達歉意，會自我檢討，並自請處分。

讚楊志良「台灣唐吉訶德」 郝龍斌酸高端沒人打

前衛生署長楊志良今天舉行新書發表會，前國民黨副主席郝龍斌出席致詞，他形容，楊志良是「台灣唐吉訶德」，先前兩人向法院聲請停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。