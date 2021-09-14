跨黨派立委要求 軍公教待遇審議委員會納入教師代表

行政院長蘇貞昌8月26日宣布明年軍公教調薪三％。勞工基本工資審議委員會21人中有7名勞方委員，但軍公教員工待遇審議委員會16名委員居然連1名員工代表都沒有，跨黨立委提案修法，要求公教待遇審議應納入全教會等員工代表參與，讓待遇審議納入員工意見。人事總處指出，將會將立委提議帶回討論。

立法院公義社會與勞動政策促進會與全國教師工會總聯合會今天開記者會，民眾黨立委賴香伶說，基本工資審議辦法至少在21名委員中，納入7名勞方委員，佔三分之一席次。

賴香伶說，反觀軍公教員工待遇審議委員會，由人事行政總處訂定的「軍公教員工待遇審議委員會設置要點」，14至16名委員中，有9人是各部會代表官員，4至6人的地方政府代表，另設4名學者代表，而公教人員「員工代表」卻連一席都沒有，最多只能貫徹政府高層意志，完全漠視基層員工的聲音。

民眾黨立委張其祿表示，制度化的第一步就是有基層的公教團體參與，並且讓會議過程透明化，各種論述、數據都可以被社會檢驗。也贊成依照重要民生物價指數來作為軍公教薪水及退休金的調整依據是最為有利的，所以早在今年初就已經提出修法對案，要求政府在「重要民生物價指數」達到5%時就一定要調整退休金，俾保障退休軍公教的生活水準。

時代力量立委邱顯智表示，事關軍公教待遇的薪資審議委員會，卻完全沒有教師工會的代表，這是非常奇怪的事情。除了四名專家學者代表之外，剩下的委員代表都是政府官員，這真的能夠反映基層教育從業人員的心聲嗎？全教會的訴求是非常合理，希望行政院盡快研議相關作法，不要讓犧牲軍公教的權益。

國民黨立委林奕華說，由於軍公教員工待遇審議委員會屬於諮詢性質，最終決策絕大都由高層決定，軍公教人員參與程度相當薄弱。人事行政總處往往稱教師可由教育部官員反映教師意見。但這種說法令軍公教難以接受，待遇調整淪為政治籌碼，讓軍公教人員如何服氣？