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中正紀念堂轉型鞭笞先人？人權協會：顧疫情下的人民吧

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

促進轉型正義委員會提中正紀念堂轉型方案，建議移除蔣介石銅像，激化政治光譜兩端的對立立場；中華人權協會今天發聲明指出，目前新冠疫情威脅，政府應救的是現存世上的人民，不應再去鞭笞無法抗辯的先人。

中華人權協會說，常有執政者為了移轉施政不力的困境，而刻意煽動民粹、挑動社會對立；過度政治化的操作，通常充滿仇恨、激進、偏頗，也無法讓人民獲得更豐厚的薪資、更健康的身體。

中正紀念堂有重要的歷史價值，建築物就是台灣歷史的一部分，沒有功過，是整個國家社會成長的一段過去、一片拼圖，不容政治力抹滅。

協會說，美國林肯紀念館與中正紀念堂，同樣背負血淚歷史，台灣總統府更是日本殖民時期的威權象徵，然而，這些建築為何皆能獲得尊重與保存？正是民主自由多元社會所應展現出來的理性、包容、自信。

協會說，兩蔣總統對於台灣主權、經濟、民生、教育、文化、治安等領域，都有相當顯著的貢獻，特別是在故總統經國先生任內，即便經對立政黨刻意刪除抹去，仍是多數台灣人民心中不可取代的記憶。

協會說，重砲抨擊兩蔣的執政黨，連疫苗都莫可奈何，只看見年輕人不敢生育、貧富差距與日俱增、環境污染不斷擴大、居住正義遙遙無期、民主公投視若無睹，更遑論還有粗暴打壓不同立場的媒體、以刑事訴訟箝制人民言論自由。

中華人權協會說，保障人權的優先序位，應是先顧及現存世上的人民，台灣目前遭受新冠疫情威脅，政府應積極投入防疫抗疫，避免再有無辜百姓死亡，並挽救岌岌可危的經濟，怎還有心思餘力去鞭笞無法抗辯的先人？

中華人權協會原名「中國人權協會」，1979年在台北市創立，是台灣第一個民間人權組織，2010年4月更為現名。

人權 中正紀念堂 疫情

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