大新竹合併議題 林智堅：摒棄政黨利益 民眾福祉優先

新竹市長林智堅上周提出縣市合併議題，議題持續發酵，林智堅今天上午針對此議題再度受訪，他表示，竹科扮演半導體產業最重要的戰略地位，面對全球供應鏈重組，大新竹也是重組的時候，讓竹科發展更加快速、更有競爭力；他也希望與新竹縣長楊文科分進合擊，各自和國民黨、民進黨籍立委溝通，摒棄政黨利益，一同為產業優先、為市民縣民福祉一起努力。

林智堅說，在這個全球疫情之後，前段時間美中貿易戰，可以看到全球供應鏈都在重組，今早有媒體報導，昨天科技部公布整個園區的產值是8年來漲幅最大的，尤其像竹科特別亮眼，漲幅高達34%，非常驚人，中科及南科都在直轄市，竹科一直扮演半導體產業最重要的戰略地位，因此他覺得面對全球供應鏈重組，大新竹也是重組的時候，唯有大新竹重組才能讓竹科發展更加快速，與國際更有競爭力。

他表示，竹科作為國家在國際間重要的半導體產業，但在大新竹的環抱之下，基礎、硬體建設大大不如其他直轄市，新竹市一年創稅高達1300億，新竹縣創稅600億，加起來高達1900億，全國名列第五，確實有必要性；現在新竹縣市有這樣一個共識，他認為大新竹合併是時勢所趨，合併升格直轄市也是人民的期待。

被問及是否今天會再藉機向總統說明合併議題，林智堅說，他在常會時就已經向總統報告，總統也在會後表示樂見，但也有提醒要跟地方溝通，進行法規法條相關的研究，站在國家利益發展上，總統是樂見，也希望大家在此議題上充分討論。

針對國民黨的反彈，要如何再溝通？林智堅則說，上周一他提出倡議，中午以前新竹縣長楊文科就透過媒體表示不僅支持、建議升格直轄市，透過修法就可以達到大新竹合併升格為直轄市，這是新竹市民、新竹縣民共同的期待。

他指出，站在國際競爭上，竹科也有這樣的需求，企業界也紛紛發聲支持合併，未來這段時間他不僅會持續奔走，說服民進黨的立委，也會向竹科企業主請益，也希望楊縣長分進合擊，與國民黨籍立委溝通，摒棄政黨利益，一同為產業優先、為市民縣民福祉一起努力。

他也再次說明，假設合併升格是量身訂做，那是為竹科產業量身訂做，也是為了市民縣民的福祉量身訂做，未來在大家努力之下，大新竹真的能夠合併升格為直轄市，只要有意願想來服務的人都可以來參選。

他也指出，今天的行程是他在和總統見面之前就敲定的，大家都知道太空中心也是台灣非常重要的國家機構，今年是太空中心成立30年，這個行程是府方早就安排。