不只大新竹升格 鄭運鵬拋：全國縣市全面升格

大新竹的合併升格議題延燒，民進黨立委鄭運鵬今天在臉書指出，他主張簡化政府層級，全國縣市全面升格，廢除人口條件，要不要合併升格由各地自行討論，無共識者，2026年就地升格（循新北桃園模式）。

鄭運鵬指出，合併升格對新竹的治理和發展一定有利，對多數縣市民絕對有利，對少數政客會不利，這種事情，一定就會進入「候選人考量」和「政黨考量」，這都是那些少數人為了自己的選舉，在找理由阻止地方升格的進步，但我相信多數縣市民都看得懂，只是政黨成見蒙蔽了自己的判斷。

地方制度可以是「修憲層次」的問題，大可不必為了新竹量身訂作，或因竹廢食，反正這個會期是修憲委員會大展身手的時刻，蔡英文總統和民進黨應該跳脫他從第六屆堅持到現在的「地方制度法修正案」，大膽從憲政層次來討論國土和規劃問題。

鄭運鵬說，其實對中國國民黨來說，現在剛好是這麼重要的黨主席選舉，明年的地方選舉，又是這一任主席的重頭戲，有為的候選人們應該拿地方制度的議題來作為選舉主軸，好好辯論一番。可惜的是，這些候選人們腦袋裡面只有中國，只有回到92共識，國內政治除了喊口號提數字2022要贏幾席，根本沒有國政藍圖。

鄭運鵬說，他的主張是，簡化政府層級，全國縣市全面升格，廢除人口條件，要不要合併升格由各地自行討論，無共識者，2026年就地升格（新北桃園模式）。有共識者，2022年實施升格選舉，得延任之鄉鎮市長比照過去案例，得以區長延聘一屆。無共識者，2026年實施，鄉鎮市長不再延任禮遇。