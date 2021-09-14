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朱學恒跨海訂花環贈謝志偉 提16字順便翻譯給德國朋友

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自朱學恒臉書
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網紅朱學恒再次以送花表達不滿。這回不送到疾管署，而是跨海訂購花環贈給在德國柏林的駐德代表處代表謝志偉。提字則與上回送到疾管署的一樣，但他稱為了讓德國朋友瞭解字義，還特別翻譯成德文。

朱學恒二度送花，再度以《戒石銘》銘文中宋太宗的版本「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，作為禮花花卡提字，向柏林花店訂購四個以菊花、玫瑰及滿天星等花搭成的花環，於今天下午一點十五分，直接送至我駐柏林代表處大門門口，表達對謝志偉作為的不滿。

擷自朱學恒臉書
擷自朱學恒臉書

朱學恒還在花卡上以德文翻譯原中文提字：Ihr Gehalt und Ihre Zulagen (爾俸爾祿)、Werden von fleißig arbeitenden Menschen bezahlt (民膏民脂)、Es ist einfach die Bevölkerung auszubeuten(下民易虐)、Aber Gott lässt sich nicht betrügen(上天難欺)。

他並於臉書中發文，稱隔海送花環給遠在德國的駐德代表謝志偉，此舉是不滿他沒認真增進台德關係，卻將多數時間花在「鬥爭出錢養你的國民」；因為誤解他之所以沒再送花是因為知錯，「只好用行動糾正你」。

朱學恒還說，訂購的柏林花店覺得「台灣的花環好有創意又漂亮」，所以還幫忙將花環與柏林市徽的熊合影，背後為台灣駐柏林代表處的標牌。並也覺得這次訂購的花環好美麗，文末還向謝志偉隔空喊話：「回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」。截稿為止，謝志偉臉書未見回應。

朱學恒曾於6月1日訂購花環向疾管署表達不滿，批評政府官員的薪水是來自於人民的血汗錢，卻坐視人民一個接一個死去，稱此舉除照顧了花店的生意，也照顧一下官員的廉恥。隨後朱被告妨害公務，但台北地檢署考量此舉僅是告誡政府官員應替民眾著想，最後裁決為不起訴

擷自朱學恒臉書
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謝志偉 柏林 朱學恒

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