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【專家之眼】台美「特殊」管道 不談疫苗只要更名？

聯合報 / 楊穎超／銘傳大學助理教授
外交部長吳釗燮（圖）、國安會秘書長顧立雄日前低調赴美，13日傍晚分別搭乘長榮航空、美國聯合航空班機返台，來去匆匆。記者季相儒／攝影
外交部長吳釗燮（圖）、國安會秘書長顧立雄日前低調赴美，13日傍晚分別搭乘長榮航空、美國聯合航空班機返台，來去匆匆。記者季相儒／攝影

最近蔡政府對一連串國安相關事務處理，如果從台灣端來看，可以批評蔡政府分不清輕重緩急，但從美國角度研析，則是急所當急。把2009年陳前總統在給美國的陳情書中自稱是「美國軍政府的代理人」，用於現在的蔡政府身上，是非常適合的考語。

美國要對中共展開長期競爭，國務卿布林肯在上任後的首次外交政策演講中，明確提出對中共的基本框架，是「應該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗的時候對抗」。

在多月強調競爭對抗後，9月10日美國總統拜登與中共國家主席習近平進行七個月以來的首次通話，著眼於準備10月底舉行的G-20拜習會與隨之而來的各項合作。

但中共不太可能這麼容易就範。之前已透過媒體放出習擬視訊出席G20峰會的風聲，如果再拖下去，這個風聲可能成真。美國要讓中共配合，軟的一手已經給中共面子了，硬的一手隨即登場，就是靠台灣去挑動中共敏感神經。因此傳出我方重要國安官員千里迢迢趕赴美國，舉行拜登上任後首度高層「特殊管道」對話，討論內容包括將我駐美代表處更名為「台灣代表處」，以及12月舉辦「民主高峰會」時，我方的參與形式。

這種改名或參與民主盛會形式重要嗎？或許，但沒有急到重要官員們值得10日開會，表定12日清晨即抵台的國安官員來去匆匆。台灣當前更重要的利益，應該是我們的疫苗問題。

根據蔡政府說法，我們疫苗之所以遲不到位，與中共阻撓有關。而自4月下旬， 華航機師群聚感染事件爆發，導致至少八百多條人命損失後，最近長榮機師事件、Delta病毒群聚與突破性感染等問題繼起，蔡政府提高紓困預算至6,300億，曾任醫生的台北市長柯文哲卻質疑「怎麼不拿去買疫苗」可知，重點一直都在疫苗迅速到位，萬事莫急於此。

蔡政府官員難得那麼急的跑去美國，如果能順便帶幾個衛生防疫官員，就美方生產疫苗供貨問題展開直接協商，相信人民都會感激莫名。結果蔡政府急辦美方關切的事，把我人民關切的事晾一邊，這是代理人政府才會幹的事吧？！

但為何會認為美國軍政府這詞也非常適合呢？又可以從疫苗與軍購的國安問題比較一下。

明明疫苗之事那麼重要，蔡政府外購疫苗卻慢慢拖，要等國產疫苗出來。據蔡總統說，「如果我們沒有自己疫苗的供給能量，就會處處受制於人，也會因為國際供需失衡而受到影響，因此擁有自己可以供應的疫苗，是我們國家戰略的優先項目，也是世界許多主要國家，正在全力衝刺的目標。」

而大家都知道美國軍工複合體的利害。相對於急事緩辦，堅持國造的疫苗問題，之前蔡政府特別強調國防工業自主的重要性，但最近我海軍對美採購100套岸置魚叉飛彈系統，卻爆出要被迫一次買齊。由於這違反軍方對立法院的承諾，也會排擠我同型國造武器的發展與消耗大量預算，引起眾多批評。軍方理由是為快速形成戰力，請國人支持。

可是去年底美方已告知我方因作業等相關問題，延後到2025年底才開始交運其他裝備，而新彈要更延後交運。都是重要的事，也都是可以國造的東西，但卻一急一緩，一堅持國造一主張外購，台灣人民的利益不急，美國軍工複合體的利益不能緩，說蔡政府也是美國軍政府的代理人，剛好而已。

疫苗 中共 國軍

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