快訊

白再挖藍牆角 5連霸議員任民眾黨彰化縣黨部主委

獨／白再挖藍牆角 5連霸議員任民眾黨彰化縣黨部主委

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
前國民黨籍的彰化縣五連霸議員張雪如近期悄悄加入民眾黨，並擔任民眾黨彰化縣黨部主委。圖／翻攝自張雪如臉書
前國民黨籍的彰化縣五連霸議員張雪如近期悄悄加入民眾黨，並擔任民眾黨彰化縣黨部主委。圖／翻攝自張雪如臉書

2022大選逐漸逼近，民眾黨全國各地方黨部除了尋覓自家黨員參戰，更頻頻尋求與無黨籍甚至他黨人士合作。其中前國民黨籍的彰化縣5連霸議員張雪如近期也悄悄加入民眾黨，並擔任彰化縣黨部主委，選戰還沒開打就為民眾黨在中部先拿下1席議員。民眾黨黨務人士透露，張雪如地方實力強勁，若有意願也不排除可代表民眾黨參選彰化縣長，同時全國各地也在積極尋覓類似的合作對象。

據了解，民眾黨彰化縣黨部主委原本由負責台中、彰化、南投的不分區立委高虹安兼任，隨著選戰布局，有意參選新竹市長的高虹安日前正式接任新竹市黨部主委，彰化縣黨部主委一職則改由張雪如接任。

張雪如的父親張順昌也是前縣議員，員林鎮民代表出身的她，2002年首次當選縣議員後，目前已經連任5屆，地方實力強勁，她在競選彰化縣第17屆議員時，曾代表國民黨參選，第18屆起改為無黨籍參選，而台北市長柯文哲2018年競選連任時，張雪如便有簽署「柯P認同卡」，加入民眾黨有跡可循。

黨務人士表示，這是繼台北市議員林國成、高雄市議員吳益政後，第3位民眾黨的現任議員，也象徵民眾黨在中台灣正式插旗，2022年目標希望在全國縣市議會都拿到3席以上的議員，成立民眾黨團；縣市長部分，5名不分區立委以及張雪如在內的3名現任議員，都可能是潛在候選人，若黨內無法推出縣市首長候選人，將會積極與無黨籍人士合作，甚至若藍綠有優秀的候選人，也不排除是合作對象。

另有民眾黨地方黨部幹部透露，2022除了要搶攻中間及淺藍、淺綠選民，也積極尋覓地方人士合作，日前國民黨進行黨代表選舉時，就有多名國民黨青年黨員不打算領表，並尋求代表民眾黨參選議員的可能性，認為掛民眾黨的當選機率較高。

民眾黨 國民黨

延伸閱讀

300萬人等嘸莫德納第2劑 民眾黨爆六成第2類官員已施打

彰化縣警官大風吹 6分局長異動

推廣沼液沼渣改善東螺溪水質說明會 半數農民願試用

連專家都吃驚！BNT施打意願 彰化學生高達96％要打

相關新聞

多國議員力挺台灣與立陶宛 籲北京終止霸凌

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）發布聲明與影片，要求北京終止對立陶宛與台灣的欺凌行為；我外交部表示，面對北京的脅迫手...

蕭美琴會晤立陶宛國會議員 雙橡園端台味夜市牛排招待

駐美代表蕭美琴12日晚間在雙橡園接待來訪華府的立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilio...

屏東縣長之爭加溫…藍蘇清泉表態 綠營三強角力

屏東縣長之爭逐漸加溫，藍營有前立委蘇清泉表態爭取，蘇以母雞帶小雞之姿，串聯東港鎮長、縣議員、代表、里長等擬參選人打團體戰...

獨／白再挖藍牆角 5連霸議員任民眾黨彰化縣黨部主委

2022大選逐漸逼近，民眾黨全國各地方黨部除了尋覓自家黨員參戰，更頻頻尋求與無黨籍甚至他黨人士合作。其中前國民黨籍的彰化...

蔣萬安今晚線上談藻礁 讓討論度升溫至公投前

珍愛藻礁公頭領銜人潘忠政今天在公民藻礁學線上座談，邀請了國民黨現任立委蔣萬安來談氣候變遷立法與藻礁，蔣萬安表示，在去年底...

影／赴美參加「特殊管道」對話 顧立雄、吳釗燮、孫曉雅返台

前往美國參加「特殊管道」（special channel）對話的國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮，以及美國在台協會台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。