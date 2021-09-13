獨／白再挖藍牆角 5連霸議員任民眾黨彰化縣黨部主委

2022大選逐漸逼近，民眾黨全國各地方黨部除了尋覓自家黨員參戰，更頻頻尋求與無黨籍甚至他黨人士合作。其中前國民黨籍的彰化縣5連霸議員張雪如近期也悄悄加入民眾黨，並擔任彰化縣黨部主委，選戰還沒開打就為民眾黨在中部先拿下1席議員。民眾黨黨務人士透露，張雪如地方實力強勁，若有意願也不排除可代表民眾黨參選彰化縣長，同時全國各地也在積極尋覓類似的合作對象。

據了解，民眾黨彰化縣黨部主委原本由負責台中、彰化、南投的不分區立委高虹安兼任，隨著選戰布局，有意參選新竹市長的高虹安日前正式接任新竹市黨部主委，彰化縣黨部主委一職則改由張雪如接任。

張雪如的父親張順昌也是前縣議員，員林鎮民代表出身的她，2002年首次當選縣議員後，目前已經連任5屆，地方實力強勁，她在競選彰化縣第17屆議員時，曾代表國民黨參選，第18屆起改為無黨籍參選，而台北市長柯文哲2018年競選連任時，張雪如便有簽署「柯P認同卡」，加入民眾黨有跡可循。

黨務人士表示，這是繼台北市議員林國成、高雄市議員吳益政後，第3位民眾黨的現任議員，也象徵民眾黨在中台灣正式插旗，2022年目標希望在全國縣市議會都拿到3席以上的議員，成立民眾黨團；縣市長部分，5名不分區立委以及張雪如在內的3名現任議員，都可能是潛在候選人，若黨內無法推出縣市首長候選人，將會積極與無黨籍人士合作，甚至若藍綠有優秀的候選人，也不排除是合作對象。

另有民眾黨地方黨部幹部透露，2022除了要搶攻中間及淺藍、淺綠選民，也積極尋覓地方人士合作，日前國民黨進行黨代表選舉時，就有多名國民黨青年黨員不打算領表，並尋求代表民眾黨參選議員的可能性，認為掛民眾黨的當選機率較高。