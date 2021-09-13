多國議員力挺台灣與立陶宛 籲北京終止霸凌

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）發布聲明與影片，要求北京終止對立陶宛與台灣的欺凌行為；我外交部表示，面對北京的脅迫手段，台灣與立陶宛拓展關係的決心不會改變。

外交部指出，未來也將持續與歐洲、美國、日本、澳洲等理念相近國家繼續合作，全力鞏固全球民主陣營的團結力量。

立陶宛因決定與與台灣互設辦事處，遭北京施壓；「對華政策跨國議會聯盟」12日發布的新聞稿指出，來自歐洲、日本、澳洲等國會成員透過影片，聲援立陶宛與台灣，並呼籲民主政體準備好協助立陶宛，以防北京採取進一步懲罰措施。

我外交部13日發布新聞稿表示，注意到「對華政策跨國議會聯盟」來自歐洲議會及英國、法國、立陶宛、捷克、瑞典、愛爾蘭、丹麥、瑞士、日本、澳洲、紐西蘭等國會的共同主席及成員，在該聯盟官方推特發布影片，接力聲援立陶宛與台灣發展關係。

外交部對「對華政策跨國議會聯盟」以具體行動，串聯歐洲、日本及澳、紐等國國會議員，為台灣及立陶宛兩位民主盟友仗義執言，表達由衷歡迎與感謝。

外交部表示，今年是立陶宛脫離前蘇聯重獲獨立的30周年，也是台灣自1996年首次總統直選的25周年；台灣與立陶宛作為亞洲及歐洲兩個新興民主國家，各自歷經獨裁專制政權的桎梏，深知民主、自由、人權及法治等普世價值的可貴，今年同意相互設處深具意義。